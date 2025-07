Donald Trump amenaza con bloquear acuerdo por nombre de equipo NFL en Washington

El presidente Donald Trump está amenazando con bloquear un nuevo acuerdo para un estadio si el equipo de la NFL de Washington no restaura su nombre a un término despectivo, a pesar de décadas de investigaciones psicológicas que muestran los impactos negativos en la salud mental de los nativos americanos debido a las mascotas con estereotipos indígenas.

El presidente está exigiendo que una empresa privada cambie su nombre a algo que los investigadores han vinculado a una variedad de resultados negativos en la salud mental, particularmente en los niños, dijo Mark Macarro, presidente del Congreso Nacional de Indios Americanos. La organización ha estado luchando contra los estereotipos de los nativos americanos desde la década de 1950, incluidas las mascotas deportivas nativas.

"Este es un gran recordatorio con esta administración de que vamos a dar algunos pasos hacia atrás. Tenemos nuestros estudios, tenemos nuestras pruebas, y podemos demostrar que esto causa un daño real", señaló Macarro.

Más de dos décadas de investigación sobre las mascotas nativas han demostrado que conducen a tasas más altas de depresión, autolesiones, abuso de sustancias e ideación suicida entre los pueblos indígenas, y esos impactos son mayores en los niños. Citando estos datos, la Asociación Americana de Psicología ha estado recomendando el retiro de las mascotas nativas desde 2001.

El presidente cree que las franquicias que cambiaron sus nombres para "complacer a la izquierda progresista" deberían restaurar inmediatamente sus nombres originales, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado a The Associated Press.

"Gracias al presidente Trump, los días de la corrección política y la cultura de la cancelación han terminado", expresó.

Algunos equipos se resisten al cambio

Bajo la presión de décadas de activismo, los Redskins de Washington —un término despectivo y posiblemente el ejemplo más flagrante— retiraron el nombre en 2020, finalmente optando por los Commanders. Más tarde ese año, los Cleveland Indians cambiaron su nombre a los Guardians.

Los Chiefs de Kansas City de la NFL y los Blackhawks de Chicago de la NHL, continúan resistiéndose a los llamados para cambiar sus nombres. Los Chiefs han prohibido a los aficionados usar tocados o pintura facial destinados a representar a los nativos americanos en los juegos, pero se han resistido a prohibir el uso del "tomahawk chop", que los críticos han calificado durante mucho tiempo como despectivo.

Más de 1.500 escuelas primarias en todo el país —una disminución en los últimos años— todavía usan mascotas nativas, según el Congreso Nacional de Indios Americanos, utilizando nombres como "Savages" así como el término despectivo que Trump busca devolver al equipo de Washington.

Mascotas nativas refuerzan sesgo racial

Los pueblos nativos americanos, activistas y líderes han estado pidiendo el retiro de las mascotas nativas durante generaciones. Los argumentos populares en defensa de las mascotas han sido que "honran" a los pueblos nativos o que simplemente se reduce a que la gente se "ofende", dijo Steph Cross, profesora de psicología e investigadora en la Universidad de Oklahoma y ciudadana de la Nación Comanche. Pero ahora tenemos décadas de datos que coinciden en los impactos negativos en la salud mental, señaló.

"Sentirse ofendido ni siquiera es realmente el problema. Eso es un síntoma", comentó Cross.

Señaló que las mascotas nativas no solo son perjudiciales para los pueblos indígenas, sino que también refuerzan los prejuicios raciales entre los no nativos, incluidas las personas que trabajarán directamente con los pueblos nativos, como los profesionales de la salud y los maestros.

"Pienso en estas personas que van a trabajar con niños nativos, ya sea que se den cuenta de eso o no, y cómo pueden tener estos prejuicios de manera no intencionada", dijo Cross.

Stephanie Fryberg, profesora en la Universidad Northwestern, quien es miembro de las Tribus Tulalip y una de las principales investigadoras del país sobre las mascotas nativas, afirmó: "El impacto final, ya sea consciente o inconsciente, es el sesgo en la sociedad estadounidense".

Su trabajo también ha demostrado que las mascotas nativas aumentan el riesgo de daño psicológico real, especialmente para los jóvenes nativos.

"Honrar a los pueblos nativos significa poner fin a la deshumanización tanto en el imaginario como en la política", dijo.

Estados aprueban prohibiciones de mascotas nativas

En los últimos años, varios estados —incluidos Maine, Oregón, Washington, Colorado y Nueva York— han aprobado leyes o emitido directivas que prohíben o requieren que los distritos cambien las mascotas nativas. Una ley que las prohíbe en Illinois se estancó este año en el Senado estatal.

La administración Trump ha intervenido en otros esfuerzos para cambiar las mascotas nativas. Este mes, el Departamento de Educación de Estados Unidos lanzó una investigación sobre un distrito escolar público de Long Island que trabaja para retirar su mascota con temática nativa americana.

"El Departamento de Educación ha sido claro con el estado de Nueva York: no es ni legal ni correcto prohibir las mascotas y logotipos nativos americanos mientras se celebra el imaginario cultural europeo y de otros tipos en las escuelas", dijo la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon.

Cuando se trata específicamente de las escuelas primarias, los impactos negativos en la salud mental de los niños se ven agravados por el hecho de que los estándares de historia de Estados Unidos en gran medida ignoran la historia indígena y rara vez presentan a los nativos americanos como personas modernas, dijo Sarah Shear, profesora e investigadora en la Universidad de Washington.

En 2015, fue parte de un estudio que encontró que el 87% de las escuelas en Estados Unidos enseñan sobre los nativos americanos solo en un contexto anterior a 1900. Eso no ha mejorado mucho en la década desde el estudio, dijo Shear. La mayoría del currículo tampoco presenta los argumentos contra los estereotipos dañinos, como las mascotas nativas.

"Solo en los documentos de estándares", dijo Shear, "no me sorprende que Trump y otras personas continúen defendiendo que estas mascotas son celebratorias cuando no lo son".