Donald Trump ya le tomó la medida a AMLO: PAN

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya le tomó la medida a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con la amenaza de imponer aranceles a los productos del país y concederle todo lo que pidió.

Al participar en el foro "Mujeres Jóvenes construyendo Igualdad", el dirigente blanquiazul manifestó que el titular del Ejecutivo federal sobre reaccionó, y se equivocó ante la amenaza que hizo el presidente estadounidense de imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos "y hoy estamos sujetos a que en 45 días se vuelva a revisar la política migratoria, donde parte de las cláusulas que no se habían informado, destacan que México podría ser país huésped de todos aquellos migrantes que sean deportados".

"Es inaceptable que México, su gobierno, haya aceptado estas condiciones, porque vulneran la soberanía de nuestro país, y lamentablemente Donald Trump ya le tomó la medida a nuestro presidente López Obrador", dijo.

Ante la renuncia de Tonatiuh Guillén como titular del Instituto Nacional de Migración (Inami), Marko Cortés lamentó que no haya una estrategia ni una buena coordinación.

"Es muy preocupante ver que simplemente muchos funcionarios del gobierno federal están como floreros, no tomados en cuenta, no considerados, en esto no vemos tampoco a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero".

El dirigente del PAN indicó que además todas las funciones del gobierno federal lamentablemente las está llevando el presidente López Obrador, "sin hacer equipo, sin coordinarse, sin delegar".

Expresó que Acción Nacional está a favor de que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición legal, sin embargo consideró que el gobierno federal debió tomar medidas preventivas en materia migratoria.

"Ahora el problema es que tenemos un acuerdo firmado por nuestro canciller, en donde México se puede convertir en el país seguro que cuide a los migrantes mientras se resuelva su situación de asilo, y esto puede llevar hasta dos años".

Advirtió que la próxima semana se va a buscar aprobar la revocación de mandato en la que López Obrador pretende ir en la boleta en 2021 "para jalar la marca y mantener en diputados esa mayoría que evita el debate.

Ante esto, el dirigente panista pidió a las mujeres ahí reunidas a mantenerse activas a través de redes sociales, en grupos, debido a que se necesitan, señaló, mujeres valientes, entronas, defendiendo la causa y lo que se tiene que decir.