Donativos no identificados , falso y un atropello: Calderón

Galería

El expresidente Felipe Calderón acusó que la razón para negarle el registro como partido político a su organización "México Libre", es que se dice que el 8% de sus ingresos fueron donantes no identificados, lo cual calificó como falso; así como una queja, que se presentó de último momento, que los consejeros no conocían, pero les pareció suficiente para cambiar su voto, lo cual es un atropello.

En varios mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo claramente que "los donantes no identificados" fue una acusación muy baja, falsa y repetida una y otra vez en la sesión del Consejo General del INE.

"La razón para negarle el registro a @MexLibre_ es que se dice que el 8% de sus ingresos fueron de donantes no identificados. Eso es falso: se refieren a donativos hechos con tarjeta de crédito a través de CLIP, y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo", afirmó Calderón.

Agregó que para rematarle, se habla de una queja de último momento que tres consejeros dijeron desconocer, pero aún así, sin saber si procede, les pareció suficiente para cambiar su voto.

Es decir, todos los donantes estaban identificados. Y si hubiese duda, el INE podía "corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria. En uso de sus facultades. Antes de que se consumara esta barbaridad, todavía exhibimos 1 x 1 copias de las tarjetas de crédito".