CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Miles de creyentes llegan a la Basílica de Guadalupe para celebrar que un 12 de diciembre apareció por primera vez la Virgen en el Tepeyac y como es tradición de cada año, la festejan con "Las Mañanitas" protagonizadas por artistas y cantantes del más alto nivel.

Sin embargo, ya que no es posible para todos los devotos asistir al Templo Marino, muchos siguen la celebración desde casa y aquí te decimos dónde ver las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

En televisión

Tv Azteca lanzará este domingo 11 de diciembre una programación dedicada a los festejos a la Virgen de Guadalupe, a partir de las 23:00 horas a través de Azteca Uno.

Por su parte, Televisa tiene su tradicional transmisión especial que también inicia este domingo 11 de diciembre por el canal 9 a las 23:00, pero para seguir a las mañanitas habrá que cambiarle al canal 2 para la continuidad del programa y disfrutar de la música.

Redes sociales

En la pandemia muchas iglesias se unieron a las redes sociales para seguir difundiendo la misa a sus seguidores, la Basílica de Guadalupe hará uso de estas para transmitir en vivo la fiesta a la Virgen Morena. Tiene canales en YouTube, Facebook y Twitter.

¿Quiénes son las y los famosos que cantarán a la Virgen?

Como es tradición, artistas, cantantes, músicos y todo tipo de celebridades asisten a media noche del 12 de diciembre a cantar "Las Mañanitas".

Quien ya es parte de este festival pues lleva 26 años seguidos cantándole a la virgen es Lucero y este año no será la excepción.

También estarán la actriz María Victoria; también del medio artístico Aracely Arámbula; el famoso cantante Carlos Rivera; la voz mexicana de Guadalupe Piña; la soprano oriunda de Veracruz, Oliva Gorra; hija y madre estarán presentes, se trata de Aída y Valeria Cuevas; el grupo Caballeros Cantan; el famoso y exitoso cantante, Espinoza Paz; no podía falta la cantante Daniela Romo; y Mariachi Gama Mil.