¿Dónde y cuándo ver la Jornada 15 del Clausura 2019?

Quedan nueve puntos en disputa y te traemos el tradicional ¿dónde y cuándo ver la Jornada 15 del CL2019 de la Liga MX?



Veracruz vs. Monterrey

Dónde: Sky Sports

Cuándo: Viernes 19 de abril, 19:00 horas.

Monterrey le ganó los últimos 3 duelos con valla invicta a Veracruz. Empataron 1 sólo duelo de los últimos 13 (1-1 en el Clausura 2015). Rayados es el equipo que más goles anotó en los 2dos tiempos (20). Por el contrario, Tiburones Rojos, son los que menos festejaron en el complemento (2). Además, acumulan 24 jornadas sin ganar (7E-17P).



Tijuana vs. Lobos BUAP

Dónde: Fox Sports 2

Cuándo: Viernes 19 de abril, 21:00 horas.

Disputarán el 4to duelo en el historial de Liga MX. Hasta hoy, convirtieron goles en cada uno de los enfrentamientos y no registran empates en Primera (igualaron 2 cruces en Copa MX): 1 triunfo de Lobos BUAP (el más reciente por 3-1) y 2 de Tijuana (1-2 y 3-1). Miler Bolaños le marcó en los 2 triunfos a Los Licántropos (2017 y 2018).



Necaxa vs. Pachuca

Dónde: Televisa (Canal 9), TDN

Cuándo: Sábado 20 de abril, 17:00 horas.

Pachuca, que en la jornada 14 protagonizó una goleada histórica sobre Veracruz (9-2), le ganó 6-2 a Necaxa en el último duelo por Liga MX. Sin embargo, apenas ganó 1 de los últimos 7 juegos siendo visitante de Los Rayos. En el Clausura, Necaxa y Pachuca, son dos de los equipos con más posiciones adelantadas (25 y 23 respectivamente).



León vs. Atlas

Dónde: Fox Sports 2

Cuándo: Sábado 20 de abril, 17:00 horas.

León sueña con su 12da victoria consecutiva. Le ganó 5 de los últimos 6 duelos en casa a Atlas. El once de Marcos Ambriz es el equipo con más goles a favor (33) y menos goles en contra (9) del torneo. Juan Pablo Vigón aportó gol y asistencia en el último triunfo del Rojinegro ante La Fiera en el Estadio Nou Camp (0-3).



Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Dónde: Televisa (Canal 5), TDN

Cuándo: Sábado 20 de abril, 19:00 horas.

Cruz Azul lleva 3 duelos sin caer ante Pumas UNAM (2G-1E). Tan sólo perdió 2 de los últimos 16 enfrentamientos ante los Universitarios (2014 y 2017). Adrián Aldrete aportó asistencias de gol en los últimos 2 duelos de 2018. Carlos González anotó en las últimas 3 victorias de Pumas en el campeonato (vs. América, Chivas y Tijuana).



Tigres UANL vs. Morelia

Dónde: Izzi (Afizzionados)

Cuándo: Sábado 20 de abril, 19:00 horas.

Tigres UANL cuenta con un invicto de 6 partidos ante Monarcas (4G-2E). Su última caída fue en el Apertura (1-0, gol de Armando Zamorano). Enner Valencia le anotó en 3 duelos a Morelia y nunca perdió (4 goles entre 2014, 2017 y 2018). La Monarquía no pudo ganar jugando fuera de casa en el torneo (obtuvo el 17% de los puntos de visitante).



Guadalajara vs. Puebla

Dónde: TV Azteca (Canal 7), Televisa (Canal 5), TDN, Univisión TDN, Multimedios, Chivas TV.

Cuándo: Sábado 20 de abril, 21:00 horas.

Chivas, que lleva 3 encuentros sin poder derrotar a Puebla (1E-2P), llega de 4 derrotas en cadena y apenas pudo cosechar 1 punto de los últimos 21 en disputa. En el campeonato actual, ambos recibieron 15 goles (promedio de 1.1 gol por jornada), pero aún conservan su portería entre el minuto 60 y 75 de juego.



Toluca vs. América

Dónde: Televisa (Canal 2), Univisión TDN

Cuándo: Domingo 21 de abril, 12:00 horas.

América lleva 3 juegos invictos ante Toluca (1G-2E). Bruno Valdez anotó en los últimos 2 partidos (de cabeza y con asistencia de Mateus Uribe). Apenas perdió 1 de los últimos 6 cruces en el Estadio La Bombonera (2G-3E-1P). Los Diablos Rojos marcaron goles en los últimos 12 duelos a Las Águilas.



Santos Laguna vs. Querétaro

Dónde: TV Azteca (Canal 7), ESPN 2

Cuándo: Viernes 19 de abril, 19:00 horas.

Los Gallos Blancos se quedaron con 1 de los últimos 7 duelos ante Los Guerreros (el más reciente por 2-1). Santos Laguna le ganó los últimos 4 duelos en casa y con valla invicta. El Verdiblanco es el equipo con menor cantidad de atajadas en el fútbol mexicano (52). Por su parte, Los Albiazules son uno de los clubes más goleados del certamen (26 GC).