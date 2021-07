Döring es abogado de expresidentes para boicotear consulta: Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier criticó al diputado local panista, Federico Döring y lo acusó de actuar como abogado de los expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón al oponerse a la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de la República.

En un comunicado, Mier Velazco aseguró que Federico Döring Casar debe tener sensibilidad social y responsabilidad pública ante el ejercicio para enjuiciar a expresidentes.

Ante las acusaciones de Döring Casar en su contra respecto a la consulta del 1 de agosto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó que el diputado no quiere que se realice este ejercicio de democracia participativa.

Aseguró que Federico Döring se opone a la consulta porque no quiere que haya participación de la población mexicana y porque no cree en la democracia.

"No quiere que haya consulta popular, yo creo que debe ser el abogado de Felipe Calderón y de Fox", dijo.

En ese sentido, Mier Velazco recordó que el diputado tuvo la oportunidad de ocupar diversos cargos públicos, por lo que hizo un llamado a su conciencia.

"Debe tener un poquito de sensibilidad social y poquito de responsabilidad pública", expresó.