Dos Bocas se inaugurará el 1 de julio de 2022: AMLO

Para celebrar cuatro años de su victoria electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo que la refinería de Dos Bocas será inaugurada el próximo 1 de julio de 2022.

Al encabezar la supervisión de avances del proyecto petroquímico, el titular del Ejecutivo federal señaló que se podrá llegar a esa fecha con la refinería terminada porque no se tienen problemas de presupuesto y porque hay finanzas públicas sanas.

"Me acaba de informar Rocío (Nahle, secretaria de Energía) que sigue en pie el compromiso que hicimos en junio de que vamos a inaugurar esta refinería en el 2022, quedamos que se va a inaugurar el 1 de julio cuando los mexicanos decidieron en 2018 decir basta al régimen de corrupción, al régimen de la impunidad, de injusticias, de privilegios y con mucha sabiduría nuestro pueblo dijo "basta" y vamos por la transformación de México. Por eso ese día 1 de julio de 2022 se estará inaugurando esta refinería".

"Puedo asegurar que así será porque estamos dando seguimiento al avance físico y financiero y no tenemos problemas de presupuesto. Hay finanzas públicas sanas en el país", dijo.

Ante esto, el mandatario aseguró que el gobierno ha manejado la economía y las finanzas con tanta responsabilidad, eficacia, honestidad, austeridad que "acaban de decidir nombrar como presidente del Consejo de administración del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), al secretario de Hacienda del gobierno de México, Arturo Herrera".

El presidente López Obrador aseguró que las empresas nacionales y extranjeras que están participando en la construcción de Dos Bocas están cumpliendo y señaló que para 2023 estarán rehabilitadas las seis refinerías que hay en el país, por lo que se tendrá la capacidad de refinar un millón 400 mil barriles diarios "por lo que México será autosuficiente".