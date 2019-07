Dos cachorros de tigre de Bengala, nueva atracción de parque

El parque La Pastora que se localiza en el municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, tiene en exhibición nuevos atractivos: dos cachorros de tigre de Bengala, que al nacer fueron rechazados por su madre, pero están siendo cuidados por personal especializado del centro recreativo.

Los cachorros, macho y hembra, que nacieron el pasado 4 de junio y alcanzan un peso aproximado de dos kilogramos y medio, son alimentados cada tres horas por veterinarios del parque, informó Roberto Chavarría, director de Parques y Vida Silvestre.

"La mamá no los quiso, pero tienen una mamá humana, es una veterinaria que se ha encargado de cuidarlos durante este mes y medio", comentó el funcionario estatal y agregó que para procurar un adecuado desarrollo de los pequeños felinos, los veterinarios los sacan a pasear dentro del parque, siempre que no haga demasiado calor o esté lloviendo.

Este tipo de ejercicios que podrán desarrollar dentro del parque hasta que los cachorros cumplan cinco meses, dijo por su parte el veterinario Daniel Fierro y explicó que esto es para que vayan desarrollando su musculatura y ganen peso.

El director de Parques y Vida Silvestre comentó que no hay horarios específicos sobre estos paseos de los cachorros, es decir no pueden ser observados por los visitantes durante todo el horario de apertura al público.

"Como son bebés, si está lloviendo o está feo el clima no los sacamos. Si está haciendo mucho calor buscamos horas de la mañana. Hay gente que viene y los quieren ver, pero no están en exhibición todo el día, porque son bebés, tienen que dormir mucho y recibir cuidados especiales", precisó Chavarría.

El zoológico del parque La Pastora tiene un horario de 10:00 a 18:00 horas y el resto del parque 10:00 a 23:00 horas, señaló el funcionario.