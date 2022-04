Dos jóvenes con poca trayectoria frustran la carrera de Alfaro por la candidatura presidencial de MC

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro ha dicho que no piensa "mantenerse al margen" de la carrera presidencial de 2024. Lo ha mencionado en diferentes momentos y actos. Incluso ha asegurado que no habrá "disputas ni jaloneos" al interior de Movimiento Ciudadano al momento de esta definición. Pero lo cierto es que, independientemente de sus aspiraciones, los números que arrojan las diferentes encuestas no lo colocan como el favorito, al contrario, se encuentra detrás de dos jóvenes que no hace mucho hicieron sus pininos en la política: el gobernador de Nuevo León, Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.



"Yo he tenido un liderazgo y un papel en este proyecto. No pienso mantenerme al margen de lo que venga en el futuro, pero sí quiero decirles que hoy necesitamos que las decisiones sobre lo que vamos a hacer en el 24 puedan empezarse a construir en lo colectivo, en un ejercicio de diálogo entre todos".

Estas fueron las palabras que pronunció Alfaro el pasado 26 de marzo en Tlajomulco, Jalisco, en el marco de la celebración de los 10 años de Movimiento Ciudadano (MC). El mandatario fue respaldado al grito de ¡Presidente! por los asistentes al acto, al que acudió la planilla mayor del Movimiento Naranja: su líder máximo Dante Delgado y el Senador Clemente Castañeda.

Ahí, Alfaro insistió: "No sé qué me toque a mí jugar, pero lo que sí les digo es que Jalisco va a ser determinante en la definición del futuro de México, y necesitamos ayudarle a Dante en esa tarea, necesito ayudarle a Dante".

Enrique Alfaro es un político, como muchos, proveniente del PRI, ha alcanzado como abanderado de Movimiento Ciudadano la Alcaldía de Guadalajara y posteriormente el Gobierno de Jalisco, posición que le ha servido para cuestionar algunos de los manejos del Gobierno federal, con el cual ha tenido diferencias importantes. En las últimas semanas ha dejado en claro que su intención es contender por la candidatura presidencial de MC, pese a que los números que muestran las mediciones no lo colocan como el favorito de su partido.

Por encima de Enrique Alfaro se han colocado en la carrera presidencial, dos jóvenes con una trayectoria política que apenas inicia: el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y sobre todo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial del PRI del mismo nombre asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, en 1994. Los apellidos del joven Edil lo han situado no sólo como el mejor aspirante naranja para 2024, sino que también es visto entre los mejores contendientes de todos los partidos.

Por ejemplo, la encuesta de marzo de la consultora Enkoll coloca a Enrique Alfaro en el último lugar de la preferencia efectiva de su partido con un 9 por ciento. En el primer lugar de esta medición está Colosio con 38 por ciento, seguido de Samuel García (25 por ciento), la excandidata presidencial Patricia Mercado (16 por ciento) y Dante Delgado (12 por ciento).

En la "Evaluación de líderes nacionales rumbo a 2024", que publicó Massive Caller el 30 de marzo pasado, se ubica a Luis Donaldo Colosio Riojas como el segundo mejor aspirante de la oposición con un 23.4 por ciento de las preferencias, sólo detrás de Ricardo Anaya (30.3 por ciento), quien no se encuentra en el país a causa del proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

En esta encuesta, Colosio Riojas es situado en el bloque de la coalición opositora "Va por México", en la cual MC se ha negado formar parte, y Samuel García es visto como el mejor aspirante presidencial naranja con el 55.6 por ciento y Alfaro como la otra opción con un 44.4 por ciento.

La encuesta de la consultora C&E Research es una de las que mejor posiciona a Alfaro con un 21 por ciento de respaldo para que sea el candidato de MC en 2024, un porcentaje muy inferior al 55 por ciento de Luis Donaldo Colosio, y apenas por encima del 16 por ciento que se le da a Samuel García.

Si es comparado con todos los aspirantes presidenciales de los diferentes partidos, como lo hizo una encuesta de SIMO para El País, publicada el 19 de marzo pasado, Alfaro se coloca en el sótano de las preferencias con un 20 por ciento. Por el contrario, los tres lugares de la cima, según esta medición, los ocupan: el canciller Marcelo Ebrard (56 por ciento), la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum (54 por ciento) y el alcalde regio Luis Donaldo Colosio (53 por ciento).

A inicios del mes pasado, una medición de El Universal ponía a Colosio como el emecista con mayor respaldo con un 36 por ciento de opiniones positivas, seguido del Gobernador Samuel García (14 por ciento) y por Enrique Alfaro (10 por ciento).

El propio Alfaro parece ser consciente de las mediciones que no le favorecen y ha hablado de construir "una alternativa" junto con Samuel García y Luis Donaldo Colosio rumbo a 2024:

"Vamos a construir una alternativa y que en esa alternativa el acuerdo que vamos a tomar con Samuel, con Luis Donaldo y con muchos actores de Movimiento Ciudadano, va a ser un acuerdo sólido, aquí no vamos a tener disputas ni jaloneos, no andamos buscando ni chamba ni hueso, queremos construir una alternativa para México, además de aliados políticos somos amigos, por lo tanto en este proyecto no nos andamos disputando nada, al contrario, estamos viendo cómo cada quien aporte lo que toque", dijo el pasado 2 de marzo de gira por Nuevo León.

La idea también la repitió en el décimo aniversario de MC, en el que no estuvieron ni Colosio ni Samuel. Ahí Alfaro dijo: "Hoy estamos claros en lo que tenemos que hacer rumbo a 2024. Tenemos que tener la capacidad de entender que no estamos en un momento en el que tengamos que pensar en los proyectos individuales ni en los proyectos personales. O pensamos en colectivo o nos vamos a equivocar".

Aunque en un principio el mandatario jalisciense negó querer contender por la Presidencia. Esto ha ido cambiando. A mediados del año pasado, en julio, pidió no darlo "ni por muerto ni apuntado" en la carrera presidencial porque, dijo en entrevista con Forbes, "estoy trabajando en mi estado y consciente de que tengo una responsabilidad nacional y espero no defraudar y más allá de una aspiración personal, lo que tengo claro es lo que me toca aportar y espero estar a la altura".

Su postura cambió en diciembre, cuando en una entrevista con El País fue cuestionado de nueva cuenta sobre sus aspiraciones presidenciales. En ese entonces dijo al diario español: "Lo que yo puedo decir es que estoy absolutamente claro de que no voy a faltar a mi responsabilidad política con este país. Sé que me va a tocar jugar un rol. Y si ese rol es el de ser candidato, pues creo estar más que preparado para hacerlo".

No obstante, en las más recientes mediciones, el Gobernador de Jalisco se muestra lejos de sus aspiraciones presidenciales.