Dos "mecánicos" robaron aeronave de aeropuerto de Cuernavaca

El secretario de gobierno en Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que los dos hombres que robaron la aeronave del aeropuerto de Cuernavaca, la mañana del martes, se registraron como mecánicos, y dijeron que harían una prueba de motores pero despegaron sin autorización ni plan de vuelo.

Ojeda Cárdenas afirmó que la Fiscalía General de la República investigará si el avión que se estrelló en Guatemala corresponde al que robaron en la terminal de Cuernavaca, y también indagará si la droga y las armas encontradas en los restos del avión fueron cargadas en México o Venezuela, dijo.

Precisó que los autores materiales del hurto sacaron el avión tipo jet Hawker 800 para maniobra, para una prueba de motores, pero no se detuvo a ser revisado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército y lo que hizo fue dirigirse a la pista y despegar.

"Tres personas registraron su acceso y hacia las 10:30 horas una de ellas sale del aeropuerto manifestando a los guardias de seguridad que sus dos compañeros van a realizar una prueba de vuelo y se retira", dijo el secretario de Gobierno.

Y para evitar que se repitan estos hechos, informó, se reunirán con autoridades aeroportuarias, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para establecer medidas de seguridad porque la aeronave despegó sin autorización ni plan de vuelo.

Después de las investigaciones, agregó, se pudo conocer a las 08:20 horas del martes tres personas se presentaron en el acceso V3 del aeropuerto, se identificaron y pidieron el acceso a un hangar, que administra una empresa privada, y se autorizó el ingreso porque se identificaron como mecánicos que acudían a realizar trabajos de mantenimiento en la aeronave.

El martes a las 10:00 horas, dijo, pidieron la recarga de combustible la cual pagaron con tarjeta de crédito, después pidieron autorización para hacer prueba de motores y sin seguir los protocolos despegaron, sin permiso la aeronave que pertenece a una persona física y cuyo certificado no estaba vigente, además, tenía más de un mes en resguardo en el hangar y la matrícula no estaba vigente.

Sobre los hechos el gobierno estatal informó en un comunicado que las autoridades de la terminal fueron notificadas que aproximadamente a las 11:00 horas del martes, el inspector en turno de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) comunicó que una aeronave marca HAWKER 800, matrícula XB-PYZ, había despegado sin plan de vuelo y autorización como lo exige la Ley de Aviación Civil y que son requisitos de todo operador y prestador de servicios aéreos.

De acuerdo con los registros de seguridad en el acceso al aeropuerto los tres varones que ingresaron fueron revisados por personal de seguridad y por elementos de la Guardia Nacional, punto hasta el que acudió Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de ICCS, con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) vigente número 40871, quien tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con "TIA de visitantes con acompañante", firmando carta responsiva según procedimiento.

Con base en información de la autoridad aeronáutica, el avión se encontraba bajo resguardo, desde el pasado 10 de agosto, de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V. (ICCS), con la cual este aeropuerto mantiene una relación contractual vigente para su operación como una base fija de operaciones debidamente autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil.