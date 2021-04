Dos o tres elementos no pueden empañar trabajo de Guardia Nacional: Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que casos de elementos de la Guardia Nacional -como el caso del guardia que golpeó a su pareja en calzada de las Bombas, Ciudad de México, y que permanece detenido – no deben empañar el trabajo que cotidianamente hacen 100 mil elementos de esa institución.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria reconoció que es inevitable que estos casos pasen y pasarán, pero indicó que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional son hombres y mujeres valientes que trabajan por la seguridad del país.

"Hay sucesos con elementos de una guardia de una institución tan grande como son 100 mil elementos, pero un suceso o dos no deben empañar el trabajo que cotidianamente hacen mujeres y hombres que se enfrentan a diversos hechos en el país, que vigilan que haya seguridad en el país.

"Por lo tanto, pues decirle finalmente que va a ocurrir, van a seguir ocurriendo hechos, eso es inevitable a una institución de este tipo, pero que no son la mayoría. La mayoría de los elementos de la Guardia Nacional son mujeres y hombres valientes y trabajadores que diariamente se capacitan y que están muy orgullosos de pertenecer a esta institución", dijo.

En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez informó que el elemento que golpeó a su pareja en Calzada de las Bombas, en la alcaldía Coyoacán fue dado de bajo y permanece en un reclusorio de la Ciudad de México.

"Por cierto, que la persona que golpeó a la esposa, este exguardia nacional fue dado de baja de la institución y aún permanece en un reclusorio en la Ciudad de México".