Dos realidades de un inicio escolar a distancia

Sin internet y con señal de televisión deficiente, Lupita, Alan y Karolain, quienes viven en San Cristóbal Huichochitlán, forman parte de las casi 2 millones de familias que viven sin ese servicio en el Estado de México, por lo que en su primer día del ciclo escolar 2020-2021 sólo se quedaron sentados frente a un televisor en el que no vieron sus clases; además, "el ratito que la vi no entendí casi nada", señalaron con decepción.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018 reveló que en el Estado de México más de un millón 879 mil hogares no tienen internet, por lo que Gudelia y Minerva, como otras miles de madres de familia, tienen que gastar 20, 30 o 50 pesos para poder utilizar WhatsApp y así interactuar con las profesoras de sus hijos.

En el primer día de clases, Lupita, de 12 años y originaria de Huechochitlán, se levantó temprano para ir al baño, lavarse la cara, peinarse y desayunar algo antes de que empezaran sus lecciones de primer año de secundaria, las cuales iniciarían a las 8:00 horas, pero "perdimos mucho tiempo, nos dijeron que sus materias serían en el canal 34.1, pero no fue así, ahí no estaban, las encontramos en el 22.1, fue muy complicado este primer día", afirmó con decepción Minerva, una madre soltera que con su trabajo de costurera mantiene a sus dos hijas.

"No sé, me decepcionó el primer día de clases. Nos tardamos en encontrar los canales, por eso prefiero pronto poder ir por primera vez a mi escuela, la [secundaria] "Antonio de Mendoza", que se ubica en el centro de San Cristóbal Huichochitlán", afirmó con tristeza Lupita.

La niña tomó clases de Civismo sentada en un sillón. Trataba de acomodar sus útiles en la mesita de centro de la sala de su casa, mientras su madre suspendía su trabajo de costura para ayudarla.

En la calle de Colima, en San Cristóbal Huichochitlán, casi nadie tiene internet "ni tampoco tengo computadora", afirmó Lupita, quien reconoció que su madre no podría comprar una para hacer sus tareas.

Sin internet y con una señal deficiente de televisión, Gudelia lamentó no haber comprado aunque sea 30 pesos de crédito en su teléfono móvil para preguntar vía WhatsApp a la maestra de su hija cuando vio que los programas de prescolar no salían en la televisión. "Pedí a mi cuñada que me prestara datos, pero ella tampoco tenía.

"Sería bueno tener una antena comunitaria de internet para todo Huichochitlán, donde la mayoría no tenemos red", afirmó Gudelia, quien indicó que con el salario de su esposo, que es carpintero de obra negra, no alcanza para estas tecnologías "que antes no necesitábamos".

En el Estado de México, 95% de los 4 millones 584 mil 669 hogares tienen televisión, pero en muchos lugares no llega bien la señal, mientras que 41% de las viviendas carecen de internet, reveló la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018.