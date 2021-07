Dos testigos clave se echaron para atrás y desmienten a Lozoya, dice Milenio

De ser cierta la afirmación que hace esta mañana el diario mexicano Milenio, las esperanzas que se tenían en el llamado "caso Lozoya" se han convertido en un polvorón a casi un año de que fuera extraditado a México Emilio Lozoya Austin.

"No ha cumplido lo prometido a la Fiscalía General de la República (FGR) para terminar de demostrar las acusaciones de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto se debe a reveses que ha sufrido el ex director de Pemex en este tiempo; el último fue de dos de sus testigos estrella, quienes negaron los señalamientos de Lozoya", dice José Antonio Belmont, quien firma el texto.

Estos testigos estrella son Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex.

"En su denuncia realizada en agosto de 2020, Lozoya ofreció ´presentar´ al Ministerio Público de la Federación a Arteaga Santoyo y Olascoaga Rodríguez para que ´el primero aportara los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos mencionados, y el segundo, un video en el que se apreciará el momento exacto de una de las entregas de dinero al enlace de (Partido) Acción Nacional".

Belmont agrega: "Pero en entrevistas a las que tuvo acceso Milenio y que son parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, tanto Rodrigo Arteaga como Francisco Olascoaga negaron los dichos del ex director de Pemex. Arteaga Santoyo rechazó tener ´recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo´; mientras que Olascoaga Rodríguez negó contar con un video de entrega de dinero a este mismo personaje".



Milenio recuerda que en agosto de 2020 se filtró parte de este video en el que se ve a Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo, colaboradores de los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, recibiendo fajos de dinero de presuntos sobornos para aprobar la Reforma Rnergética. "En sus entrevistas ministeriales, Lozoya reveló que este video fue grabado por Francisco Olascoaga; mientras que Caraveo declaró que dicho encuentro se llevó a cabo el 6 de agosto de 2014 y que Olascoaga Rodríguez le entregó el dinero"´.

Sin embargo, agrega el texto de José Antonio Belmont, "Francisco Olascoaga declaró que respecto a la Reforma Energética, no le ´tocó participar de ninguna manera en las gestiones o actividades relacionadas, pues esa no era mi función´. ´Tampoco tuve interacción alguna con las personas que desde fuera de Pemex participaban en las actividades de la promoción de la reforma, o sea, no tuve trato ni con senadores, ni con empresarios, ni con diputados o cualquier otra persona que estuviera metida en la Reforma (Energética), ni siquiera como acompañante del director general´", declaró el pasado 25 de enero.

Lo mismo Rodrigo Santoyo. "Negó que, en su carácter de secretario particular de Lozoya, tuviera conocimiento de que el ex presidente Peña Nieto y Luis Videgaray instruyeron al ex director de Pemex ´entregar dinero en efectivo a legisladores´ entre 2013 a 2014".

Un despacho de la agencia EFE daba cuenta el 12 de febrero pasado que la detención en España de Lozoya, implicado en la trama de Odebrecht, cumplía un año sin avances públicos del caso, con negociaciones cuestionadas y un polémico uso político.

Las autoridades españolas detuvieron a Lozoya el 12 de febrero de 2020 en una lujosa urbanización de la española Costa del Sol, en la provincia de Málaga. Lozoya, titular de Pemex en la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la Fiscalía lo acusa de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.