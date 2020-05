Dramático, lo ocurrido en Hospital de las Américas y preocupa riesgo de infección: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como dramático lo ocurrido en el Hospital de Las Américas, en Ecatepec, donde familiares ingresaron a la fuerza para ver a pacientes.

"Me resulta particularmente dramático lo que ocurrió ayer en el Hospital de las Américas de Ecatepec... También me parece dramático que no haya llegado información a todas las personas o a pesar de que haya llegado no identifican a COVID como una enfermedad grave", aseveró en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que debido a la manipulación de cadáveres, como se observó en el video difundido el pasado viernes, hay un riesgo elevado de que pueda ocurrir un brote de contagios de COVID-19.

Tras lamentar los hechos ocurridos en el Hospital General Las Américas, en Ecatepec, el subsecretario de mostró preocupación porque la sociedad piense que el Covid-19 no es una enfermedad grave y que incluso se afirme que en los hospitales se toman acciones en contra de los pacientes para que estos pierdan la vida.

"No quisiéramos que nadie pierda la vida, en el video difundido, nos mostraba a la familiar directa y decía 'yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió'. Empezó a circular la idea de que hubiera una acción dirigida para que la persona perdiera la vida y eso me parece fuera de toda posibilidad, los hospitales son centros de atención y no de daño. No se identifica al Covid como una epidemia grave y espero que eso no esté involucrado con la desinformación", dijo.

Otra situación que consideró preocupante es que las personas que ingresaron al Hospital de las Américas abrieron las bolsas en donde permanecían los cadáveres de sus familiares, lo que puede ser un foco de infección. "No es deseable que exista una manipulación no estructurada de los restos fúnebres. Al no tener conciencia o conocimiento de esta situación, de pensar en el 'yo lo traje bien y murió', pero puede pasar que en pocos minutos una persona aparentemente en buen estado pierda la vida, entonces ahora con el vídeo, preocupa que pueda haber una infección por la manipulación del cuerpo de la persona que perdió la vida", indicó.