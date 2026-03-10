Durante 2025 incautaron unas 16 mil armas de fuego

Xalapa, Ver.- Cerca de 16 mil armas de fuego —desde ametralladoras, fusiles, rifles, pistolas, escopetas y hasta lanzacohetes— fueron aseguradas por fuerzas militares y navales durante 2025 en México.

El mayor número de armamento decomisado —de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia por El Universal— se registró en Sinaloa y Sonora. El top ten lo completan Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Baja California y Veracruz.

El investigador Jacques Coste, especialista en el análisis de la guerra contra el narcotráfico, señaló que "el número de armas aseguradas en territorio mexicano evidencian debilidades en los controles de las fronteras y aduanas del país".

"Además de seguir asegurando armas que están en territorio nacional, México debería tomar acciones para imponer controles fronterizos más fuertes, fomentar mayor rigidez, inteligencia y seguridad en el sistema de aduanas, y mayor vigilancia en los puertos porque no puede ser posible que esté ingresando este tipo de armamento", afirmó.

Las cifras oficiales reportan que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron durante 2025 —prácticamente el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum— 14 mil 14 armas de fuego, una cifra que casi cuadruplica lo decomisado en 2024, cuando se incautaron casi 4 mil pertrechos.

En tanto, la Marina logró asegurar, en ese mismo lapso, un total de mil 783 armas en 12 estados: Baja California, Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Edomex, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Se trató de 620 armas largas, mil 102 cortas, además de 56 granadas y cinco lanzagranadas en BCS, Sonora y Tlaxcala.

"Aunque es muy loable que la presidenta esté poniendo mayor atención al tema del armamento y las Fuerzas Armadas estén incautando más armas, México no podrá controlar el flujo y, mucho menos, solucionar el problema de la violencia con armas de fuego si no toma acciones para que menos armas entren desde EU", señaló.