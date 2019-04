Durazo defiende a la Guardia Nacional como un "órgano civil"

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, expresó que por donde se le vea, la Guardia Nacional (GN) es un órgano de naturaleza civil, con personal en condición civil, ya que Luis Rodríguez Bucio, está en proceso de retiro.

"Es un militar en proceso de retiro, de no ser así, solicitaría licencia o permiso una vez que asuma el cargo, con lo que retoma su condición de civil, así que por donde se le vea, (la Guardia Nacional) es un órgano de naturaleza civil, con personal en condición civil", afirmó.

Al cuestionarle sobre que la oposición y la organización civil está objetando su nombramiento, dijo que se deben revisar los argumentos de éstos, "vamos a analizarlos y con todo respeto expresaremos nuestras respuestas, pero vistos con la buena fe política, no hay absolutamente ningún motivo de preocupación ni sesgo en estas designaciones que pudieran reorientar el desempeño de la Guardia con una connotación militar".

Durazo Montaño indicó que la Guardia Nacional tiene adscripción civil, por lo que será un organismo desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Seguridad, lo que le da el carácter todavía más de civil, y recordó, que la Policía Federal se formó con una base militar y marinos, "y nadie se quejó jamás", con la diferencia de que en ese entonces estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, y ahora queda en la de Seguridad, "y eso es su garantía de civil".

"Se tienen a los mejores elementos de la organización para integrar la Coordinación Operativa Interinstitucional, y pues el general (Luis Rodríguez) Bucio, propuesto como comandante de la Guardia es un lujo en términos profesionales por donde se le vea, tiene una carrea amplia, conoce el terreno internacional, es un perfil completo", expresó en entrevista.

Sobre las leyes secundarias, el secretario indicó que se entregaron cuatro iniciativas complementarias de la reforma constitucional en la materia, entre las que están: la Ley de la Guardia Nacional; la Ley que modifica el Sistema de Seguridad Pública; la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública, en la que se incluyen propuestas en la materia que se habían presentado en el Congreso; y la Ley sobre el Registro de Detenidos.

En entrevista tras entregar el paquete de propuesta, sostuvo que hay conciencia en la necesidad de su carácter urgente por parte de todos los actores políticos, por lo que serán respetuosos de los tiempos parlamentarios, "el Senado tiene sus tiempos, pero estoy seguro que harán su parte para su aprobación sea lo antes posible".

"Se están exagerando las críticas", dice Morena

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo que las críticas al nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la recién creada Guardia Nacional (GN) se están exagerando.

"Se está exagerando demasiado sobre el mando, porque es una institución civil la guardia nacional, totalmente civil, que el mando sea militar retirado o en activo no tiene que ver con que vaya a militarizar a la institución", dijo.

En entrevista, Delgado Carrillo recordó que en las reformas a la Constitución para crear la organización, se avaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera nombrar al titular.

"Es absolutamente legal, nosotros le dimos en la reforma constitucional al Presidente de la República, la facultad de nombrar al mando de la Guardia Nacional (...) y me parece que el Presidente hoy hace un nombramiento muy acertado", señaló.

Sobre las críticas que han hecho al nombramiento algunos representantes de la oposición en San Lázaro por la naturaleza militar del nuevo titular de la Guardia, Delgado Carrillo mostró extrañamiento, pues el dictamen, dijo, lo votaron en favor cuando lo devolvió el Senado de la República con modificaciones.

"No, bueno, no me digan ahora que no leyeron bien lo que aprobaron, imagínate que a estas alturas dijeron 'nos chamaquearon', quiere decir que no saben leer", sostuvo.