Durazo insta a no bajar la guardia en Guanajuato

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que pese a que en Guanajuato hubo una baja en la incidencia diaria de homicidios, el gobierno federal no debe bajar la guardia.

A través de su cuenta de Twitter reconoció que la ruta para acabar con la incidencia delictiva no sólo es capturar a delincuentes sino combatir la impunidad y corrupción.

"Aún hay mucho por hacer en Guanajuato y en todo México. No echamos las campanas al vuelo. Sin embargo, estas tendencias nos alientan e invitan a seguir redoblando esfuerzos como parte de la estrategia para recobrar la paz y la seguridad.

"La ruta es clara: combatir la impunidad y la corrupción, fortalecer la coordinación institucional, y continuar atacando a fondo las causas sociales que generan la inseguridad", escribió en la red social.

El funcionario destacó que desde la detención de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del "Cártel de Santa Rosa de Lima", organización identificada como responsable del incremento de los índices de violencia en Guanajuato, en la entidad los homicidios llevan una tendencia a la baja.

EL UNIVERSAL informó que pese a esta tendencia, durante las dos primeras semanas de este mes, posteriores a la detención del Marro, ocurrida el 2 de agosto, Guanajuato se mantuvo a nivel nacional como el estado con más víctimas de homicidio doloso.

Sin embargo, en comparación con los 13 días antes de la captura —del 20 de julio al 1 de agosto—, se registró una baja de 26.50% en la incidencia de este delito, según el conteo diario que realiza la SSPC.

Durazo Montaño reconoció a través de Twitter que antes de la captura de Yépez Ortiz, Guanajuato era usualmente la entidad con mayor número de homicidios diarios del país.

De acuerdo con la información publicada por este diario, 13 días antes de la captura se registraron 170 muertes y del 2 al 14 de agosto se registraron 125; sin embargo, la cifra está por arriba de otras entidades como Estado de México, con 99 homicidios dolosos; Michoacán, 81; Baja California, 77 y Chihuahua, 69.

Según lo reportado por el propio Durazo Montaño, "las cifras diarias de un sólo dígito se han vuelto comunes". El secretario destacó que el pasado 14 de agosto Guanajuato sólo reportó dos homicidios.

Pero no todos los días han ocurrido estos registros de un solo dígito. En el conteo se desprende que del 2 al 14 de agosto, el día más violento fue el 2 con 19 víctimas; luego siguió el 7, con 12; el 10 con 12 y el 3 con 10.

Estos cinco días concentran 65 homicidios de los 125 reportados en Guanajuato del 2 al 14 de agosto.

"Antes de la detención, Guanajuato llegó a concentrar 20% de los homicidios diarios de todo el país. Posteriormente a la detención, el estado ha reducido casi 50% el número de homicidios", indicó.