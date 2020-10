Durazo Montaño rechaza "espaldarazo" de Ejecutivo

Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, agradeció el reconocimiento que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por su trabajo y manifestó que no le corresponde delinear el perfil de su posible sucesor ante su inminente renuncia para buscar la gubernatura de Sonora.

En entrevista, rechazó que las expresiones que este fin de semana hizo el Ejecutivo sobre él sean "un espaldarazo".

"El Presidente es un hombre generoso y reconoce el esfuerzo que hace el equipo del gabinete de seguridad, la expresión de ayer, si bien está referida a mi nombre, en realidad refleja el reconocimiento al gabinete.

"En su momento informaré [sobre mi renuncia], pero en todo caso tampoco me corresponde estar dibujando sucesores.

"No voy solo en esa tarea, están los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, la secretaria de Gobernación, el canciller. El producto del gabinete de seguridad es un esfuerzo colectivo", dijo.

A pesar de destacar que hay una baja en los homicidios dolosos en Guanajuato por la detención de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del "Cártel de Santa Rosa de Lima", el titular de la SSPC reconoció que el gobierno federal no está satisfecho con los resultados obtenidos.

Indicó que los ataques que se registraron la semana pasada en esa entidad son por conflictos internos entre organizaciones criminales que están disputando el liderazgo que dejó "El Marro", como es el caso del "Cártel Jalisco Nueva Generación".

"Continuamos presentes con una intensidad y una fuerza extraordinaria en Guanajuato, pendientes de que esas luchas intestinas no generen mayor inestabilidad en el estado", afirmó.