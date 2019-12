Durazo pide esperar para ver si 2019 es el año más violento

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño pidió esperar a que concluya 2019 para saber si será el año más violento de que se tenga registro, en materia de víctimas de homicidio doloso.

"Vamos a esperar a que concluya el año para poder decir si efectivamente o no, este 2019 es el año más violento, porque todavía no concluye", señaló el funcionario en conferencia de prensa después de presentar un informe sobre el cierre de temporada de lluvias.

En el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Durazo Montaño reiteró que han logrado contener la tendencia a la alza de los asesinatos en el país, en los últimos meses.

"Nosotros hemos hablado en algún momento de un punto en inflexión en el que por tres meses consecutivos la estadística registraba una tendencia a la baja, pero no obstante que en algún momento vuelve a retomar su tendencia a la alza, sí podemos decir que hemos logrado contener la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos", argumentó.

Y añadió: "Si proyectamos la tendencia de crecimiento del 2006 a la fecha vemos que esta línea recta es mayor que los años anteriores a la pendiente de crecimiento del año 2019".

De enero a octubre de 2019 suman 29 mil 574 víctimas de homicidio y feminicidio en el país, superando las 28 mil 868 contabilizadas en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las cifras mencionadas anteriormente perfilan al 2019 como el año más violento de que se tenga registro.