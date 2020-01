Durazo rechaza crecimiento del cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, rechazó que el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, haya tenido un crecimiento desproporcionado, y explicó que hay un reacomodo de las organizaciones criminales, así como una inestabilidad creciente en las alianzas históricas entre los cárteles.

"El cártel de Sinaloa no ha tenido ese crecimiento desproporcionado, hay un reacomodo de organizaciones criminales y podría decir que hay una inestabilidad creciente en las alianzas históricas de las organizaciones criminales, consecuentemente no ha crecido el cártel de Sinaloa", dijo Alfonso Durazo al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro.

Esto luego de que este miércoles, tres reos ligados al Cártel de Sinaloa, se fugaran del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Atravesaron cinco rejas, que ya tenían los candados abiertos, para llegar al patio del área de Ingresos, donde un vehículo oficial los ayudó a fugarse.

Fuentes consultadas refirieron que los integrantes del cártel de Sinaloa, Víctor Manuel Félix Beltrán, "El Vic", operador financiero de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; Luis Fernando González Meza, y Yael Osuna Navarro, todos con órdenes de extradición a Estados Unidos, subieron al vehículo y escaparon por el área de Aduanas.

Por esto, Durazo informó que a nivel federal se está colaborando permanentemente con las autoridades de la Ciudad de México, para investigar y dar seguimiento a la fuga de los tres reos.

Detalló que esta colaboración se está haciendo desde distintos ámbitos, inteligencia, intercambio de información y alerta a cuerpos de seguridad para encontrar su paradero.

"Lo estamos haciendo en distintos ámbitos, el primero en el ámbito de la inteligencia, del intercambio de información; en el ámbito de la alerta a los cuerpos de seguridad para tratar de encontrar a estos reos fugados; y, por supuesto, en la colaboración, también de la Guardia Nacional, tanto aquí en la Ciudad de México, como en otros estados de la República, ante la eventual reubicación o ubicación de estos reos en sus zonas de mayor influencia criminal", explicó el encargado de seguridad en el país.

---Cártel de Sinaloa

Sobre el crecimiento del cártel de Sinaloa, Durazo explicó que hay un seguimiento puntual de los órganos de inteligencia del Estado mexicano a todas las organizaciones criminales y se cuenta con un mapeo, e información muy clara sobre los líderes de las organizaciones y sus actividades.

Pero el reto, ahora es comprobar sus actividades y judicializar los casos sólidamente.

"Hay un seguimiento puntual de los órganos de inteligencia del Estado mexicano a todas esas organizaciones y puedo decir que no sólo tenemos un mapeo, sino información muy clara sobre los líderes de esas organizaciones, sus actividades, y demás, sin embargo, tenemos todo lo que sabemos judicializarlo, una cosa es lo que se sabe sobre la organización criminal, otra es lo que puedes probar, esa es la etapa más compleja del combate a la criminalidad.

"Estamos trabajando ahora con algunas ventajas, la más importante de ellas, es que el Centro Nacional de Inteligencia tiene ya facultades para judicializar, tenemos en un marco de respeto a la separación de poderes y a la autonomía de la Fiscalía General de la República estamos ya trabajando en un ámbito de estrecha colaboración sumando esfuerzos para judicializar los casos sólidamente, de tal manera que una vez presentados no hay resquicios por los cuales se puedan colar las estrategias", agregó.

Revela estrategia con EU para reducir tráfico de armas

El secretario de Seguridad y Protección ciudadana, Alfonso Durazo, reveló una estrategia conjunta entre México y Estados Unidos para sellar sus fronteras y reducir el tráfico de armas, luego de que las organizaciones criminales en nuestro país se han dotado de armamento de alto calibre y fuego para enfrentar a las fuerzas federales, tanto a nivel federal, estatal y municipal.

En conferencia, después de participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro, reveló que el combate al tráfico de armas es una de las vertientes principales de la estrategia de seguridad, por eso México va por sellar 25 puntos fronterizos, tanto en el norte como en el sur.

La misma estrategia espejo se implementará en Estados Unidos y dijo, que está seguro que dará resultados.

"Hay un grupo de alto nivel integrado por representantes del gobierno mexicano y norteamericano con el objetivo de dar seguimiento a un programa que ya hemos acordado conjuntamente para sellar las fronteras y reducir el contrabando de armas.

"Esa es una de las vertientes fundamentales de la estrategia de seguridad, toda vez que la facilidad con que las organizaciones criminales de México han dispuesto de armamento de alto calibre los ha dotado de una capacidad de fuego y de una beligerancia para enfrentar de manera recurrente a las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales", refirió.

"Iniciamos ya en la frontera norte en cinco puntos y vamos a extendernos, inmediatamente estamos ya en ese proceso a 20 puntos hasta sellar completamente la frontera con un programa de control en la parte mexicana, y una réplica espejo en la parte norteamericana y estamos seguros que vamos a tener buenos resultados", explicó.

Durazo destacó que de manera paralela, la Secretaría de la Función Pública y los órganos Internos de Control hacen un acompañamiento permanente con un programa de combate a la corrupción con todas las dependencias federales que tienen responsabilidades en la frontera norte.

Además, se despliegan equipos tecnológicos, no intrusivos, que les permitan revisar los vehículos que pasan de Estados Unidos a México; es decir, conocer específicamente la detección de armamento.

"Estamos trabajando con una coordinación muy estrecha con el gobierno norteamericano en la materia, podía calificarla, incluso, de excepcional y un seguimiento a todas las armas que se aseguran en México. Estamos intercambiándolas con las bases de datos norteamericanas de tal manera que tengamos información sobre dónde se vendió, quién la compró, quién la introdujo al país, en qué acto presuntamente delictivos se han utilizado, etcétera, esas son las cuatro vertientes fundamentales", destacó Alfonso Durazo.

Durazo aseguró que hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional en todo el país, consecuentemente en la frontera norte y en la frontera sur, la Guardia Nacional tiene la responsabilidad y la atribución en el artículo 8 de la Ley de la Guardia Nacional, que tiene facultad de coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración (INM) para ordenar los flujos migratorios y eso es lo que está haciendo.

"Los flujos migratorios tienen una incidencia importante en la seguridad (...) estimamos hasta el 80% de esa movilización está motivada por personas asociadas al tráfico de personas", explicó.

Sobre las caravanas migrantes, llamó a la ciudadanía de otros países, que tienen programados viajes a nuestro país, a que no caigan en la convocatoria, en la promoción de figuras que pudieran estar vinculadas a organizaciones de tráfico de personas.

"No podemos ser ingenuos en el ámbito de la migración, más estimamos que más del 80% de los movilizados en tema migratorio están vinculados al tráfico de personas consecuentemente tienen que ser aquellos interesados en venir a nuestro país, serán invariablemente recibidos con respeto, pero también tenemos la responsabilidad de regular y ordenar los flujos migratorios y consecuentemente habremos de cumplir la responsabilidad como funcionarios del Estado mexicano de regular y ordenar ese paso por nuestro país", sentenció.