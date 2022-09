Ebrard dice que México apuesta por el diseño de mejores ciudades

Guadalajara (México), 24 ago (EFE).- La política exterior mexicana apuesta por la transformación de ciudades latinoamericanas mejor planeadas, más organizadas e incluyentes, dijo este miércoles el canciller de México, Marcelo Ebrard durante su intervención en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 que concluyó en la ciudad de Guadalajara.

Durante la ceremonia de clausura, Ebard señaló que las ciudades pueden ser "un hoyo negro" por ser de carácter depredatorio respecto al medio ambiente o "una nueva oportunidad para la humanidad" si son planeadas y pensadas bajo un nuevo esquema.

"Primero biodiversidad, el ecosistema, no el mercado; luego nuestras prioridades sociedades, qué tipo de sociedad más igualitaria, más próspera, nuevas tecnologías en las que (también) hay un riesgo con sociedades más autoritarias por el control de los datos y una economía de vigilancia o con un potencial de acelerar el desarrollo", advirtió.

Señaló que el diseño de las ciudades será distinto en todo el mundo y puso como ejemplo el caso de la India, que crece a 8 % anual sus espacios urbanos, "una velocidad sin precedentes", en la que es difícil llevar a cabo una planeación basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por la ONU.

En cambio en los países latinoamericanos este crecimiento se desaceleró, lo que ha permitido a los gobiernos generar nuevas ideas para hacer las ciudades espacios más sostenibles e incluyentes.

Puso como ejemplo el caso de México, que disminuyó las tasas de crecimiento urbano que tuvo hace algunas décadas de 3,5 % anualmente, lo que impedía que los gobiernos pudieran tener una planeación y un proyecto de ciudad claro.

Este cambio significa "una oportunidad para planear y hacer otro tipo de ciudad" ayudados por la tecnología y los recursos en infraestructura.

"Lo podemos lograr, tenemos una obligación, un imperativo ético, categórico como generación de lograrlo", sentenció.

El canciller mexicano afirmó que en el diseño de nuevas ciudades no puede estar excluida la igualdad de género y el acceso equitativo a los derechos para hombres y mujeres, por lo que este tema es una de las banderas de la política exterior mexicana desde 2019.

"No hay ninguna posibilidad a futuro si no organizamos una sociedad de cuidados, si no garantizamos la libertad de las mujeres, las opciones de género en toda nuestra legislación, si no respetamos a las diferentes comunidades de la diversidad (sexual) es otro tipo de sociedad que queremos tener, más igualitaria en todos los sentidos", expresó.

La Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 es organizada por ONU Hábitat, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Universidad de Guadalajara con una participación diaria de 1.800 gobernantes, especialistas, académicos y organizaciones civiles de todos los países de la región y asistentes con la intención de generar una agenda común urbana.