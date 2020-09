Ebrard envía a Ginebra compromiso para compra de vacunas contra Covid

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que se envió a Ginebra, Suiza, el compromiso para la compra de vacunas contra Covid-19, a través de COVAX.

"México asegura su participación en la principal iniciativa multilateral para garantizar acceso universal a la vacuna contra Covid-19", refirió el canciller en su mensaje que acompañó con la imagen del compromiso.

Este jueves, Ebrard aseguró que desde el Gobierno federal se habría querido evitar la muerte por Covid-19 de 74 mil mexicanos, pero no había tratamientos y una vacuna se veía lejos.

Al participar en el informe final de la iniciativa Juntos por la salud, el titular de la SRE mencionó que la llegada de la emergencia sanitaria a México, en marzo pasado, representó la prueba más fuerte para el sistema de salud en el país.

Tras asegurar que la pandemia ha ido cediendo en México, Ebrard dio a conocer que México estaría inscrito, formalmente, en la iniciativa COVAX.

"Con eso México tiene garantizado el acceso a la vacuna, porque como ustedes saben COVAX tiene en este momento en cartera 18 vacunas en Fase III, o cerca de Fase III. Quiere decir que de esas 18, más las que acumulen, las que resulten autorizadas por autoridades regulatorias, México tendrá acceso", apuntó.

"No quiere decir que tengamos que aflojar el paso, pero la emergencia que nos convocó en marzo, ya no es la misma hoy, por eso el día de hoy nos reunimos para informar y para terminar esta etapa. Vendrán otras, porque hemos aprendido mucho, hemos crecido en términos humanos, como instituciones, como personas, como colectividad, hemos crecido con esta experiencia maravillosa", puntualizó.