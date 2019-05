Ebrard lamenta "injusto" trato de EEUU antes de ir a Washington

"De acuerdo a las instrucciones del presidente hoy saldremos varios funcionarios hacia Washington para entablar conversaciones a la brevedad con las autoridades norteamericanas", apuntó Ebrard en un mensaje en Twitter.



A continuación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó: "El trato a México es injusto y no tiene sentido económico para nadie".

El mandatario de EE.UU., Donald, anunció este jueves a través de Twitter la imposición dedel 5 % a partir del 10 de junio para todos los productos mexicanos si la nación latinoamericana no frenaba la migración.Y en un comunicado difundido posteriormente por la Casa Blanca, se marcó un calendario para la subida gradual de los gravámenes -hasta un 25 %- si no cesa el flujo de migrantes irregulares desdeEl canciller recordó este viernes quees el principal socio comercial de"y lo que reciben son bienes y servicios esenciales y productividad".Mientras que sobre el flujo migratorio de Centroamérica y otros países, o el elevado consumo de estupefacientes en EE.UU., el titular de la SRE precisó que "no son responsabilidad de".Hace una semana,se reunió en la Casa Blanca con Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald, y con otros funcionarios de la administración estadounidense en la que les presentó el programa de desarrollo para Centroamérica.Varios analistas consideraron que esa era un buen avance y alejaba la amenazada del presidente estadounidense de abrir una guerra comercial.Este viernes,, quien el jueves le envió una carta a al presidenteen la que pidió diálogo y no confrontación, se mostró confiado en querectificará sus medidas arancelarias anunciadas.