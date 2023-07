Ebrard propone que encuesta de Morena se lleve a cabo con boleta

A-AA+

En la alcaldía Tlalpan, Marcelo Ebrard propuso que la encuesta que definirá al candidato de Morena a la presidencia se lleve a cabo con una boleta donde estén los nombres de todas las corcholatas presidenciables y no por preguntas.

Ante decenas de personas que llenaron la explanada de la alcaldía Tlalpan, Ebrard indicó que con la boleta habría transparencia y se respetaría lo que se aprobó en el Consejo Nacional de Morena.

"Estamos luchando para que la encuesta sea una boleta en donde tu pongas quién quieres que encabece la Cuarta Transformación en vez de preguntas que no son claras y que nadie va a saber cómo estuvo. ¡Qué sea una boleta! ¿Están de acuerdo? Sí, una sola boleta", dijo a sus simpatizantes.

Agregó: "Queremos que haya transparencia, que se respete lo que se acordó y por lo que hemos luchado, que el pueblo decida qué es lo que quiere el pueblo y que se haga lo que el pueblo diga".

Al grito de "¡presidente, presidente!", el aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación mencionó que "nunca he fallado en toda vida" ya que en sus encargos o "misiones" ha tenido resultados y que todo lo que proponga en este proceso interno lo va a cumplir.

"Vamos a ganar en la encuesta, vamos ganando ahorita y vamos para adelante", añadió que "en la encuesta, Marcelo es la respuesta".

Ebrard presentará plan de seguridad este lunes

El excanciller comentó que la seguridad es lo más importante para los mexicanos por lo que este lunes va a presentar su plan de seguridad, en el cual adelante que se enfocará en utilizar tecnología para proteger a la sociedad.

Añadió que están tratando de respetar las normas del Instituto Nacional Electoral (INE), pero que necesitan hablar de los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía.

"La población quiere que hablemos de los temas que le preocupa y lo estamos haciendo, tratando de respetar las normas del INE no estoy buscando conflictos con ellos, pero si no hablamos de los temas de fondo entonces para qué estamos haciendo todo esto", señaló.

Sobre el tema de los espectaculares son su rostro, el aspirante presidencial descartó que Claudia Sheinbaum este detrás de esto, pero que hay guerra sucia desde las últimas tres semanas; no obstante, va a entregar al partido todos los documentos que tengan para aclarar recursos.