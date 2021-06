Ebrard responde a The New York Times y pone en duda mantenimiento de Mancera al Metro

Luego de que The New York Times publicara un reportaje en el que señala que fallas graves en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro habrían provocado el colapso en la estación Olivos, el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una carta al diario estadounidense por dicha investigación y que sus respuestas fueron ignoradas.

A través de la carta que hizo pública en redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores puso en duda si Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2012 al 2018, dio mantenimiento adecuado al sistema de transporte, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Ebrard señaló que, tras la tragedia, ahora se deben conocer las razones que explican el colapso del Metro y una parte de esta historia es la de la gestación y construcción de la línea, que "puede conocerse fácilmente a través de los documentos relevantes que se han hecho públicos".

Dijo que en lo referente a la supervisión y mantenimiento de la obra durante el sexenio posterior al que encabezó "se mantiene en buena medida como una incógnita".

Afirmó que es imposible saber si "la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera realizó toda la labor de mantenimiento requerida en casos de sismos de cierta magnitud, o si los trabajos efectuados después del sismo se realizaron de la manera adecuada, dado que una importante cantidad de documentos fueron reservados".

Sobre el reportaje, el Canciller mexicano dijo que las preguntas que le formuló el diario estadounidense "en algunos casos, parten de premisas falsas o parecieran sugerir conclusiones o asumir una postura adversarial".

Señaló que su empeño "es responder de la manera más objetiva y apegada a la memoria que constituye la documentación técnica o las resoluciones que han surgido de las investigaciones o auditorías relacionadas con la realización de la obra".

Dijo que las víctimas, la opinión pública y la Ciudad de México "merecen la verdad de lo acontecido" y que se podrá construir partir de peritajes objetivos e "indagaciones sordas al ruido del escándalo y desapegadas de cualquier interés político".

Luego que el diario estadounidense publicara que desde que comenzó la construcción de la Línea 12 fue una tragedia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum negó categóricamente que en su administración hayan utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer su trabajo.

Ese domingo, The New York Times publica un reportaje en el que asegura que graves fallas en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro habrían provocado el colapso en la estación Olivos, ocurrida en mayo pasado y en donde murieron 26 personas.

Señala que su investigación está basada en documentos gubernamentales, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción del sistema de transporte y análisis de la evidencia encontrada en el lugar del siniestro.