Ebrard "siembra vida"

El Salvador.- A menos de un mes de que el programa "Sembrando Vida" se pusiera en marcha en México, llegó ahora a El Salvador. Con ello lo que se busca es generar el desarrollo que evite la emigración forzada.

Hasta El Salvador viajó el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sembró -literalmente- un árbol al lado del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Ambos funcionarios coincidieron en exponer que es necesario invertir en el desarrollo y para ello es necesaria la ayuda de otras naciones.

Sugirieron que Estados Unidos bien podría invertir unos 2 mil millones de dólares en El Salvador, para generar empleos, garantizar seguridad y servicios básicos para la población.

Marcelo Ebrard y Bukele entregaron equipo de siembra a algunos beneficiarios.

Dennis Melquiades Alejo, es un salvadoreño que en 5 ocasiones ha intentado quedarse en Estados Unidos. Ha logrado llegar, pero también ha sido detenido y deportado.

Ahora, es uno de los beneficiados del programa Sembrando Vida, sólo que hasta ahora no le han dicho qué le van a dar.

"Nunca me han dado una ayuda y no sé si ahora me van a dar, no me han dicho", indicó.