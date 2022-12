Ebrard urge a Morena a organizar debates rumbo a 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, actual encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), urgió a Morena a definir cuándo deberán separarse de sus cargos los servidores públicos que pertenezcan al partido y sean aspirantes a presidenciables, además de que pidió organizar debates entre ellos, esto rumbo a las elecciones federales de 2024.

Fue durante una entrevista en Radio Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga, cuando el canciller consideró indispensable efectuar dichos intercambios de ideas, esto para que los posibles candidatos puedan expresar sus propuestas y sus creencias, además de los ciudadanos puedan tomarlos como base para tomar una decisión.

"Los debates me parecen primordiales para quienes vayan a participar, porque tenemos que definir qué le proponemos a quienes van a opinar", dijo. "Si no, va a ser una competencia de quién es más cercano o más cercana, u otras cosas".

Por su parte, López Dóriga cuestionó si los aspirantes de Morena no terminarían homologando sus propuestas a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de modo que no pudiera surgir alguna diferencia durante un debate, lo cual fue descartado por el canciller.

"Debatir no implica romper la unidad; debatir es decir: ¿tú qué piensas sobre seguridad, qué piensas sobre las iniciativas económicas?", contestó, además de explicar que los debates sirven para que la ciudadanía se forme un criterio y una opinión.

Durante su programa, Joaquín López Dóriga consideró a cuatro posibles candidatos de Morena a la Presidencia en 2024, los cuales serían Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y el mismo Marcelo Ebrard.