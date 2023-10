Ebrard va por anulación de proceso en Morena ante el TEPJF

El excanciller

impugnó el que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no le haya respondido en un plazo de cinco días su queja contra el proceso interno de este partido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).En un comunicado,presentó juicio para la protección de derechos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral contra la Comisión de Honor y Justicia de Morena.El excanciller argumenta que Morena viola sus derechos político-electorales al no responder en un plazo de 5 días las quejas presentas por militantes.La tarde de este lunes, Ebrard interpuso el referido recurso, a través del cual pide al Tribunal que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita su impugnación al proceso interno.Como se recordará, el pasado 10 de septiembre, Ebrard demandó a la referida Comisión la nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena de elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación.Dicha demanda argumenta y documenta:A. La participación de la Comisión de Encuestas de Morena a favor de Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso.B. La intervención de la Secretaría de Bienestar y de funcionarios Públicos.C. El conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de Claudia Sheinbaum Pardo.D. La existencia de una cadena de custodia comprometida.E. Otras irregularidades en el proceso."Sin embargo, transcurridos diez días hábiles, la Comisión de Honor y Justicia no respondió sobre o la procedencia o no la demanda de Ebrard".El excanciller argumenta que Morena viola sus derechos político-electorales al no responder en los tiempos señalados por la misma Sala Superior, que en una resolución previa del 2001 (SUP-JDC-162/2010), le ordena a Morena responder en el plazo de 5 días máximo sobre la admisión de las quejas presentas por militantes.Por tal motivo, la demanda pide al Tribunal que ordene a la Comisión "admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación".