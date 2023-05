Ebrard ve "guerra sucia" en redes por candidatura de 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard señaló que durante la reunión de las "corcholatas" pasando la elección local, Morena debe definir las reglas para evitar la "guerra sucia" como la que ya está ocurriendo en redes sociales.

"Ya nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, pues reunirnos y decir 'oigan, no se vale esto'. Tampoco se vale la guerra sucia en las redes y la están haciendo; y todas esas cosas que no se valen, pues simplemente que se mencionen", señaló.

"No es un ánimo de estar en litigios y estarse quejando, sino proteger el prestigio de Morena. El valor superior a proteger es la integridad y la moral o la calidad ética de nuestro movimiento. Por eso nos preocupa y qué bueno que ya nos llamaron pues para que nos diga (el partido) esto no y esto sí, está bien", apuntó.

Tras la inauguración de una oficina de pasaportes en Salamanca, Guanajuato, señaló que los gobernadores y gobernadoras del movimiento tienen que apegarse a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contienda.

"¿Qué nos está diciendo? Pues no se metan ustedes a querer inclinar la balanza. Ya hay por ahí excepciones, pero ya lo dije yo el otro día, de decir pues parece que son coordinadores de campaña. Ahora está bien, si tú quieres coordinar la campaña de alguien, va, pero no puedes ser el gobernador; el gobernador representa a todos ¿no? Eso nada más, está en la ley, está en la Constitución", sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habrá "dedazo" en la elección del candidato, refrendó su confianza en que se elegirá mediante una encuesta.

"Yo llevo 23 años trabajando con él, o siendo compañeros porque a veces él no tenía trabajo y yo tampoco, entonces, o andábamos perseguidos ¿no? Por eso un día me dijo 'tú eres mi carnal', y yo le dije 'yo soy tu hermano, tú me hablas cuando tú me necesites'", recordó.

"No es una relación política es una relación más allá de eso. Nunca me ha mentido, entonces yo sí le creo porque pues qué necesidad tendría de decir eso", subrayó.