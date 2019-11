Edil de Valle de Chalco será sometido a electroencefalograma

Esta tarde de viernes le practicarán a Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, un electroencefalograma para determinar si tiene actividad cerebral, dijo Gabriel O'Shea Cuevas, titular de Salud en el Estado de México.

Entrevistado tras inaugurar obras del centro de salud en Almoloya de Alquisiras, explicó que el estado de salud del edil es muy grave, que el pronóstico es malo y por ahora le practican dicho estudio médico para ver si aún tiene actividad en el cerebro. "De no detectar actividad, se declarará la muerte cerebral".

Se le preguntó si Tenorio Contreras tiene posibilidades de vivir y O'Shea Cuevas respondió que "pocas". Detalló que le practicaron una craneotomía para descomprimir el edema cerebral y añadió que la víctima también tiene una hemorragia subaracnoidea, un hematoma subdural y desequilibrio electrolítico.

Aclaró que por el momento no cuentan con el diagnóstico y hasta no tener el electroencefalograma que se le practicará hoy, no se puede decir que no haya actividad en el cerebro; sin embargo, reconoció que de ayer para hoy viernes empeoró su condición, pues tiene una hipertensión intracraneal de 66 a 70, que es "altísima, es un tema delicado", dijo.

Agregó que la lesión que Francisco Tenorio presenta es "catastrófica", pues tuvo salida de masa encefálica. Explicó que el orificio de entrada de la bala se dio en la zona occipital del lado izquierdo y que el proyectil salió en la zona temporal derecha.

O’Shea Cuevas anunció que los familiares del presidente municipal ya están enterados sobre el estudio que se le realizará esta tarde y dependiendo del resultado se tomará una decisión.

"Hay desequilibrio metabólico con niveles de sodio, potasio, pero es normal en un paciente tan complicado", apuntó.

Insistió en que no es necesario trasladar al alcalde porque se encuentra en uno de los mejores hospitales de México, el de Ixtapaluca, el cual tiene el mejor equipo, el más moderno, señaló.

El alcalde de Valle de Chalco sufrió un atentado con arma de fuego el pasado 29 de octubre, luego de realizar una gira por Geovillas Asunción. Tenorio Contreras fue baleado por un joven que, antes de atacarlo, le pidió tomarse una fotografía con él.