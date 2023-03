Edmundo Jacobo responde a AMLO

A-AA+

Luego de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, consideró que habla desde el prejuicio hacia el órgano electoral y desconocimiento sobre cómo se organizan las elecciones.

El académico fue destituido de la Secretaría Ejecutiva la madrugada de ayer jueves, con la publicación del Plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación.

En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que si bien es respetable la opinión del Jefe del Ejecutivo federal, estimó que "viene del desconocimiento, los prejuicios que hay sobre la forma en que se hacen elecciones en México.

"Parece que es muy sencillo, a la distancia y sin conocer realmente la operación, organizar una elección, pero es realmente muy complejo porque nuestro modelo electoral, a diferencia de lo que sucede en otros países, se hace con la ciudadanía", dijo.

Señaló que esas leyes electorales que reformaron lo llevaron a la Presidencia en las elecciones de 2018.

"Todo lo que va de este sexenio hemos organizado un gran número de elecciones, donde el partido mayoritario ha participado tanto a nivel local como federal en 2021, con resultados incuestionables, que tienen litigios, pero no han significado ningún problema", subrayó.

Confía en su restitución

Tras 14 años en el INE, el exfuncionario detalló que horas después de su remoción solicitó un amparo ante tribunales federales, y un juicio de protección de derechos ante el Tribunal Electoral para buscar que lo restituyan.

"Espero que la justicia, frente a los argumentos que le hemos presentado, me conceda los amparos y recursos que estoy interponiendo para regresar a la posición para la cual me nombró el Consejo General", manifestó.

A esto se suma el juicio electoral interpuesto por el INE, al considerar que se violenta su autonomía.

Reducción de atribuciones

El exsecretario advirtió que con la reforma se reducen las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva para convertirla en un órgano auxiliar del Consejo General del INE.

Explicó que los consejeros se encargan de las decisiones de la política institucional y de la resolución de proyectos. La operación estaba a cargo de la Junta General Ejecutiva, integrada por el consejero presidente, la Secretaría Ejecutiva, los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas y con la reforma se prevé la formación de un comité de administración integrado por cinco consejeros y las direcciones ejecutivas, para tomar decisiones administrativas.

Jacobo Molina consideró que el artículo transitorio que ordena su remoción es paradójico porque, en primer lugar, la ley entra en vigor un día después de su publicación, es decir, este viernes. Sin embargo, su cese fue automático con la publicación en el Diario Oficial de la Federación.