Edomex cuenta con 800 camas disponibles para atender Covid

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, informó que aún no se utilizan 800 camas que fueron habilitadas en cinco espacios , entre ellos el CRIT de Tlalnepantla, las que están listas en caso se sature la capacidad hospitalaria de esta entidad.

A su vez el secretario de Salud mexiquense Gabriel O´Shea Cuevas recorrió hospitales Covid-19 de Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan en el Valle de México, donde se concentra 85% de los casos positivos de SARS-CoV-2.

Del Mazo Maza acudió a Tlalnepantla a entregar apoyos para 50 mil personas que perdieron su empleo durante esta pandemia, afirmó que este virus seguirá por lo que es responsabilidad de todos y todas, seguir con los cuidados, especialmente ahora que se han reactivado actividades productivas, para cuidar la economía familiar.

Al hacer un llamado para retomar las actividades cotidianas de manera ordenada y responsable, el gobernador recordó que el Estado de México está preparado con instalaciones de salud adicionales para atender a más personas en caso de que así lo requieran, situación que gracias a las medidas preventivas no ha sido necesaria.

"El CRIT de Tlalnepantla, que ustedes lo conocen, éste fue uno de los espacios donde se instalaron camas hospitalarias adicionales para que si no había suficiente espacio en los hospitales pudiéramos atender a pacientes en estos espacios, así lo hicimos en el CRIT de Tlalnepantla y en cuatro espacios más, son cinco en total en todo el estado donde tenemos casi 800 camas adicionales listas, afortunadamente no se han usado porque ha habido espacio en los hospitales para atender a las personas que lo han necesitado", agregó.

Los espacios extrahospitalarios listos para atender a pacientes Covid, en caso de que así lo requieran, son el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, acondicionado con 200 camas hospitalarias, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Tlalnepantla, con 158 camas hospitalarias.

En Texcoco, el Centro Cultural Mexiquense, que cuenta con 180 camas, el Auditorio del Deportivo de Tonanitla con 100 camas adicionales para recibir pacientes, además de la instalación, en Ecatepec, de un hospital inflable con 60 camas.

En Nezahualcóyotl, en Ciudad Jardín Bicentenario está habilitado un espacio como hospital con 100 camas, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).