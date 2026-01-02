Edomex detecta su primer caso de barrenador

Toluca, Méx.- La Secretaría del Campo emitió una alerta por el gusano barrenador detectado en una cabra, en el municipio de Tlatlaya, siendo el primer caso registrado en el Estado de México.

De acuerdo con la Dirección de Sanidad la llamada "gusanera" se detectó en la herida de una cabra que no fue atendida, lo que llevó a las autoridades a reforzar la estrategia de prevención.

El caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Ante ello, autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos; no obstante, hasta el momento la alerta sanitaria se mantiene en fase preventiva.

Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó principalmente a las y los ganaderos de la región a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso, por lo que recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas; además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

El mecanismo de infestación ocurre cuando la hembra adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como la nariz, el ombligo de animales recién nacidos o los genitales tras el parto.

Asimismo, la dependencia del gobierno estatal enfatizó que es poco probable que el gusano barrenador se extienda a otras zonas de la entidad e informó que en próximos días se realizará una reunión con los presidentes municipales y organismos ganaderos del sur del Estado de México y el Gobierno Federal para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

Hasta ahora en México suman más de 410 los casos activos de gusano barrenador en ganado bovino, siendo el sur del país el más afectado, con estados como Oaxaca que suman 168 casos.