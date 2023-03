Edomex será el pionero en incluir a presos en elecciones electorales

A-AA+

TOLUCA, Méx., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Por primera vez en la historia del país podrán votar internos de los 20 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, indicó el Subsecretario de Control Penitenciario, Jacobo Olaf Rodríguez García, para que puedan elegir a la próxima gobernadora del Estado de México.

El Sistema Penitenciario estatal cuenta con un estimado de 9 mil 850 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en calidad de procesados, mismos que no han perdido su derecho a poder votar tal y como lo marcan las autoridades electorales.

Sin embargo, con base en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueban los Lineamientos, Modelo de Operación y Documentación Electoral para la Organización de la Prueba Piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva, la tasa de participación se redujo a 6 mil 890 internos e internas.

Debido a que algunas PPL no cumplían los requisitos entre los que se encuentran estar inscritos en la Lista Nominal de electores en territorio nacional con domicilio en el Estado de México, en tanto, que algunas no manifestaron su intención de registrarse en este ejercicio de ejercer su derecho al voto.

De común acuerdo con los representantes electorales, se establecieron espacios para la instalación de casillas, para la votación anticipada a efectuarse del 15 al 19 de mayo, tomando en consideración que fueran sitios abiertos, de fácil acceso, además de que posibiliten una adecuada supervisión para asemejarse lo más que se pueda a una jornada en el exterior, para brindar certeza jurídica y transparencia.

No habrá urnas dentro de los penales

La paquetería electoral que dispone la autoridad será entregada a las PPL de forma individual y personalizada, con los nombres de cada persona que resultó procedente y aprobada para la Lista Nominal final, conteniendo las plataformas electorales, en donde ejercerán su derecho al voto de manera libre y secreta.

"En este proceso no habrá acceso a urnas, el voto emitido será entregado en sobrecerrado a las y los funcionarios de casilla, los que, posteriormente, se llevarán a las juntas locales electorales del municipio donde esté ubicado el Centro Penitenciario, brindando acompañamiento a la seguridad en el trayecto de dicha paquetería como lo disponen las normas", afirmaron autoridades mexiquenses.

Este proceso fue gestado por el Poder Judicial de la Federación, quien en 2019 instó a las autoridades electorales federales y estatales a establecer una serie de proyectos prueba para garantizar el ejercicio del derecho al voto a las PPL, que se encuentran bajo la medida de prisión preventiva oficiosa, debido a que sus derechos políticos y civiles no han sido cancelados sino únicamente limitados.

En este ejercicio, puntualizaron autoridades mexiquenses, es vital salvaguardar los ciclos de la información, al contribuir en la protección de datos y garantizar que se use para lo que está destinado: el derecho al voto.

"Los partidos políticos y coaliciones electorales harán llegar a los Centros Penitenciaros material impreso de candidatos y propuestas; una vez definida la lista nominal, las PPL que participen tendrán acceso a los debates en las distintas áreas comunes que comparten al interior de los CPRS", indicaron autoridades mexiquenses.

"Es la primera vez que se va a llevar a cabo en un estado de la República, no hay un referente anterior en donde se lleve a cabo en todos los Centros Penitenciarios, en donde exista población penitenciaria con estas características jurídicas, es la primera vez que se toma en cuenta a toda la población penitenciaria que se encuentra en esta condición; nosotros estamos seguros y queremos que así sea, que esto marque un referente en lo que tiene que ver con la vida penitenciaria", indicó el Subsecretario de Control Penitenciario, Jacobo Olaf Rodríguez García.

Los requisitos para el ingreso a los CPRS por parte de representantes de casilla y de partido, se generaron en función de lineamientos de procedencia que marca la autoridad electoral; sin embargo, la Secretaría de Seguridad sugirió que se integrará la regla de no estar ligado a alguna PPL del CPRS correspondiente, para garantizar el orden y la seguridad del ejercicio.

"Para nosotros es muy importante que en el Estado de México tenga un buen destino este ejercicio, porque es la primera vez que se va a llevar a cabo de manera amplia y eso significa que tenemos un sistema penitenciario robusto, que tenemos un sistema penitenciario con gobierno, esto significa que tenemos un sistema penitenciario eficiente, que hay orden, que hay disciplina y que por consecuencia podemos llevar a cabo estos ejercicios, este y otros tantos más que garanticen derechos y una efectiva reinserción social en todos nuestros Centros Penitenciarios", dijo el Subsecretario.

Interinos quieren votar

Arlenn, quien se encuentra recluida en Santiaguito indicó que para ella es de suma importancia que se haga valer su voto para poder elegir al representante que gobernará su Estado.

"Siento que soy tomada en cuenta, entonces me siento bien con esa decisión, ya que me pueden dar la oportunidad de votar", dijo.

Pablo, interno en el penal de Tenango del Valle, agradeció la oportunidad de poder participar en este ejercicio, así como la información que se les ha proporcionado respecto al tema.

"Nos hicieron la invitación, hasta eso, agradecemos mucho que nos hayan tomado en cuenta y es algo importante para nosotros los mexicanos, entonces me inscribí para poder votar en las siguientes elecciones", expresó.

Flor, quien también está en la cárcel de Santiaguito, indicó que "se me hace muy padre poder dar voz aun estando en este lugar, pues en lo que se define nuestra situación jurídica podemos tener esa voz y voto para poder tener esa participación; es algo padre que nos tomen en cuenta, que no perdamos nuestros derechos que aún tenemos".