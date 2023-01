EE.UU. emite alerta de seguridad para sus connacionales en Quintana Roo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- A raíz de la persecución, ataque y detención arbitraria a conductores de Uber, por parte de taxistas, en Cancún, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió hoy una alerta de seguridad a sus conciudadanos sobre los riesgos que, esta disputa, puede generar a las y los usuarios.

"A raíz de los incidentes recientes que involucran a taxistas y conductores de Uber en Quintana Roo, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses la orientación brindada en travel.state.gov, específicamente sobre el uso de servicios de transporte basados en aplicaciones en México, que establece: Los servicios de automóviles como Uber y Cabify están disponibles en muchas ciudades mexicanas y, en general, ofrecen otra alternativa segura a los taxis.

"Sin embargo, sí se presentan quejas oficiales contra Uber y otros conductores y las disputas anteriores entre estos servicios y los sindicatos de taxistas locales ocasionalmente se han vuelto violentas, lo que ha resultado en lesiones para ciudadanos estadounidenses en algunos casos", se lee.

En el aviso se señala que, a la luz de los incidentes de seguridad "ampliamente publicitados en destinos turísticos populares", todos los centros turísticos tienen algún nivel de riesgo ante delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos que –considera– "están muy extendidos y son comunes en México".

La "cacería" de Ubers

Desde el pasado 19 de enero y durante el fin de semana pasado, mientras la alcaldesa, Ana Patricia Peralta participaba, junto con la gobernadora, "Mara" Lezama, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España, taxistas en Cancún –usurpando ilegalmente las atribuciones y facultades de la autoridad– agredieron y detuvieron a socios conductores de Uber.

En episodios registrados en puntos distintos, los conductores de la plataforma estaban en pleno servicio, con turistas a bordo, cuando fueron rodeados por varias unidades de taxi que les cerraron el paso, bajaron a los usuarios, amenazaron y golpearon a los conductores.

En algunos casos esto ocurrió en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que los dejaron actuar libremente.

Fue hasta ayer, luego del escándalo que suscitaron las agresiones, cuando la policía detuvo a cuatro taxistas agresores, en la zona hotelera de Cancún, quienes cerraron el paso a una unidad de Uber que llevaba pasaje hacia el Aeropuerto Internacional.

Los conductores de taxi fueron identificados como Juan Carlos N. Yukio Alfredo N, Arsenio N y Eyner N. La conductora de Uber, Luz Elena N, pese a ser la agredida, también fue detenida.

Tres unidades de taxis y el auto registrado ante la plataforma Uber, fueron asegurados por la dependencia municipal.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Pablo Mathey, advirtió que se detendrá a quienes agredan a otros ciudadanos y serán presentados ante un juez cívico.

Estos episodios –al menos tres durante el fin de semana– se han suscitado debido a que miembros del Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo", en Cancún, han decidido, al amparo de la autoridad, suplantarla e ir a "cazar" unidades de Uber para impedirles operar, bajo el argumento de que carecen de permiso para brindar sus servicios.

La indefinición y dilaciones

Como antecedente, una reciente sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito establece que toda la regulación que aplicaba para las plataformas digitales de transporte quedó sin efectos, pues las regula inconstitucionalmente como un servicio público concesionable, cuando en realidad se insertan en una modalidad de transporte privado.

El tercer Tribunal determinó –literalmente– que pese a quedar exentas de esa porción normativa dentro de la Ley de Movilidad, no podían operar sin regulación alguna.

El fallo ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. El gobierno local, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Movilidad (Imoveqroo), coinciden en que, a este momento, Uber no puede brindar sus servicios, pues no existe regulación que les aplique, hasta en tanto se reforme la Ley en la materia.

Algunos funcionarios públicos y abogados difieren y señalan que, al no haber normatividad que les aplique, Uber puede operar, bajo la premisa de que "lo que no está prohibido, les está permitido", como particulares que brindan un servicio privado.

En tal escenario, Uber llamó a abrir la aplicación en Cancún, en donde sigue operando, y anunció que estaba lista en Chetumal, para el registro de socios conductores, mientras que los taxistas mantienen el monitoreo de las unidades, para ubicarlas, perseguirlas, bloquearles el paso, agredir a los choferes y bajar al pasaje.

El Sindicato emitió un comunicado en el que justifica su actuación ante la indefinición normativa y la falta de información, además de lamentar "los hechos y las impresiones causadas a la ciudadanía y el turismo".

"Así como hoy se levanta la voz para condenar a los taxistas, hoy también alzamos la voz para exigir certeza y acciones para las actividades que vulneran nuestra actividad y fuente de ingreso", señalaron.

En respuesta, desde la ciudadanía se ha comenzado a promover en redes sociales un boicot a los taxistas, llamando a la población a no hacer uso del servicio el próximo 27 de enero.

Cuatro días después, la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, dirigió un mensaje al Sindicato de Taxistas, para que se dejen de lado las confrontaciones y advirtiéndoles que no permitirá que la imagen del centro turístico y la seguridad humana "sea vulnerada por algunos cuantos".

El 17 de enero la Comisión de Movilidad en el Congreso, aprobó un dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Movilidad, dejando expresamente a un lado el tema de la sentencia y las modificaciones que deben hacerse para regular a las plataformas tecnológicas, lo que provocó desconcierto entre algunos diputados.