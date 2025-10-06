EEUU sanciona a ocho personas y 12 empresas mexicanas vinculadas supuestamente al Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a ocho personas y 12 empresas presuntamente vinculadas a una facción del Cártel de Sinaloa que dirigen los hijos del exlíder condenado de esa organización, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El anuncio se da tres semanas después que Washington sancionó a seis miembros y 15 empresas de otro de los bandos de la organización, conocido como Los Mayos, que mantiene desde hace un año una cruenta lucha con la facción de los hijos de Guzmán, identificados como "Los Chapitos", que ha dejado cientos de muertos en Culiacán, capital del estado noroccidental de Sinaloa y bastión del cártel.

Los dos bandos entraron en una disputa luego de la detención del histórico capo, Ismael "El Mayo" Zambada, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo", en Texas en julio del 2024. Un año antes fue apresado y extraditado a Estados Unidos Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", otro de los hijos de Guzmán.

El subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, dijo el lunes en un comunicado que la red vinculada a "Los Chapitos" es responsable del "tráfico ilícito de precursores químicos para la fabricación de fentanilo" para el Cártel de Sinaloa, que Estados Unidos catalogó en febrero como organización terrorista junto con otros cinco cárteles mexicanos.

Hurley indicó que el Tesoro estadounidense está comprometido a "desmantelar las complejas redes financieras detrás de estas organizaciones terroristas", que aseguró que han ocasionado la muerte de "más de 500 mil estadounidenses" por sobredosis con fentanilo.

Vínculos empresariales

Entre las empresas sancionadas está Sumilab, SA de CV, que tiene su sede en Culiacán y que según las autoridades estadounidenses presuntamente participa en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, y los habría apoyado financieramente y con material tecnológico, bienes y servicios.

La compañía, que fue sancionada hace dos años, es dirigida por la familia Favela López que integran los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela y su esposo Jairo Verdugo Araujo, además de Gilberto Gallardo García, marido de otra de las hermanas del grupo familiar.

En el comunicado se señala que tras ser sancionada en mayo del 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Sumilab "retiró la señalización de las tiendas y cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa".

En la lista de empresas sancionadas se incluyeron a Agrolaren, Distribuidora de Productors y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab, Storelab, y Macerlab.

Otros sancionados

El Departamento del Tesoro sancionó a César Elías López Araujo por sus presuntos nexos con la familia Favela López y sus empresas. También se incluyó entre los sancionados a Martha Emilia Conde Uraga por el presunto tráfico de productos químicos para el Cártel de Sinaloa y sus empresas Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Quimicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico, y Roco del Pacifico Inmobiliaria.

Como parte de las sanciones, todos los activos de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados, así como cualquier transacción o negocio con ellos.