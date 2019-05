Efectos y consecuencias provocadas por los tampones con alcohol

Infecciones vaginales, irritabilidad, ardor, dolor e incluso riesgo de infertilidad son algunas consecuencias de subirse a la moda de los "tampones en las rocas", advirtieron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.

Esta práctica realizada por adolescentes, consiste en introducir en la vagina o en el ano, tampones empapados de vodka con la intención de sentir los efectos embriagantes sin dejar rastro en su aliento.

Al respecto, Andrea Barragán, especialista en ginecología explicó que a pesar de que la vagina es resistente debido a la mucosa que genera, al introducir alcohol, que es una sustancia irritante, se pueden producir infecciones.

"Se pueden presentar vaginitis en diversos grados, las jóvenes sentirán ardor, picazón, tendrán flujo vaginal abundante y despedirán un mal olor, además la mucosa vaginal queda sin protección y esto podría generar infecciones más fuertes e incluso la persona es más vulnerable de contraer enfermedades de transmisión sexual", detalló.

El ginecólogo, Ernesto Campuzano, comentó que además de los daños en los órganos genitales, las adolescentes pueden perder la conciencia, porque el alcohol tiene contacto con la sangre de manera más rápida. "Si conviviendo, tomando un par de cervezas o bebidas, se tardan hasta tres o cuatro horas en sentirse mareados, desinhibidos y contentos, con esta práctica lo conseguirán en minutos y eso también es peligroso, podrían perder la conciencia".

Advirtió a la población adolescente, que si la intención de realizar "tampones en las rocas" es para evitar que sus papás identifiquen un aliento etílico, no tendrán éxito, "el alcohol es tan corrosivo, que a la hora de respirar o de sudar saldrá el olor del alcohol", enfatizó.

A su vez, Erika Carmona, experta en ginecología y obstetricia, pidió a los jóvenes a no participar en esta moda. "Es común que por quedar bien con tus amigos hagas algunas cosas, pero no pueden tomar a la ligera su salud. En el mejor de los casos, introducirte un tampón con alcohol te va a provocar una infección, pero también podrían generarse úlceras que son muy dolorosas, o inflamaciones severas, incluso puede afectar la fertilidad, ojalá los jóvenes pensarán un poco más antes de atentar contra su cuerpo".