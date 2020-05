Ejército activa fase de auxilio a la población del Plan DNIII-E

El Ejército mexicano activó la etapa de auxilio a la población del Plan DNIII-E, que aplica para coadyuvar en la atención de la contingencia por la pandemia de Covid-19, que al momento ha dejado mil 859 muertos en México.

Esto significa que los hospitales militares designados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atender casos por el nuevo coronavirus, ya están atendiendo a los primeros pacientes civiles infectados, confirmaron fuentes de la dependencia.

La institución al mando del general, Luis Crecencio Sandoval González, puso en operación 13 hospitales militares de zona y 31 unidades operativas médicas que fueron previamente acondicionadas en diversas entidades del país. Además, tiene a su cargo 16 hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Asimismo, el personal castrense intensificó los filtros de revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El jueves personal de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó más de 30 toneladas de insumos y equipo médico a Baja California y Quintana Roo, para garantizar el abastecimiento en hospitales militares que atenderán a la población que acuda a recibir tratamiento médico en esas ciudades.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha la fase de auxilio a la población del Plan Marina, en la Décima Zona Naval, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se encuentra un Hospital naval que atenderá pacientes con Covid-19.

Según fuentes del gobierno federal, los 10 Centros de Aislamiento Voluntario Móvil (CAVMOV) de la Semar, con capacidad para 4 mil pacientes con Covid-19 con síntomas leves, aún nos son requeridos por la Secretaría de Salud.

En uno de los instalados en siete estados del país, se reportó la atención de tres militares, pero todavía no hay civiles.

El pasado miércoles, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán afirmó que el personal del Servicio de Sanidad Naval está por librar la batalla más importante de su carrera, al enfrentarse a la pandemia por el Covid-19.

Por ello, les hizo saber que no están solos y que a "este enemigo lo habremos de combatir juntos".

"Sé muy bien que están por librar la que quizá sea la batalla más grande de su carrera, al enfrentarse a la pandemia del Covid-19, por ello me resulta indispensable hacerles saber que no están solos. Que ha este enemigo lo habremos de combatir juntos", afirmó.