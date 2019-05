Ejército no debió ceder ante delincuentes: Hipólito Mora

El fundador de las autodefensas en el estado de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, sostuvo que las fuerzas armadas y policías deben ser respetados y por ello el Ejército Mexicano no debió ceder ante los delincuentes.

Lo anterior, luego de que el pasado domingo un grupo de militares fueran desarmados, agredidos y retenidos por habitantes de Pueblo Viejo, municipio de La Huacana.

Para la liberación de los soldados, el Ejército Mexicano accedió a devolver a un grupo de civiles de la región, las armas de grueso calibre, e inclusive fusiles de asalto, entre ellos un Barrett calibre .50 antiblindaje.

Aquí la entrevista con Mora Chávez, el michoacano que levantó el primer grupo de autodefensas en el estado, para liberar a su pueblo del crimen organizado:

¿Qué decir de lo que pasó en La Huacana?

"Yo creo que, así como los ciudadanos merecemos respeto, también las fuerzas armadas merecen respeto".

"Entonces, yo no estoy de acuerdo en que los militares se dejen desarmar porque desde el momento en que se dejan quitar el arma, ya están en riesgo sus vidas y tenemos que tomar en cuenta que también los militares son pueblo y tienen familia.

"Entonces, así como se debe cuidar la integridad de la sociedad, también se debe cuidar la de las fuerzas armadas y policías.

"Ojalá, y a quiénes corresponda, a sus superiores, les dieran la facultad de actuar y hacer bien su trabajo, porque de no hacerlo, vamos a seguir con los problemas que hemos tenido por muchos años y ahora, hasta el día de hoy, la violencia está peor que nunca en México. Si queremos recuperar la paz y la seguridad en el país, se le tiene que dar la facultad al ejército y a todas las fuerzas armadas y policías, para que hagan bien su trabajo y no se dejen manipular, ni desarmar por delincuentes".

¿Consideras que actuó de manera prudente y sensata el Ejército Al regresar las armas y no disparar contra la población?

"No. Ésa no es una madera prudente para mí, porque al momento que te desarmas, no sabes si te van a asesinar o no. Si te asesinan ¿cómo quedan tus familias?.

"Además, eres una autoridad... ¿por qué te vas a dejar desarmar?"

¿Desde tu punto de vista, que debió haber hecho el Ejército?

"Defenderse y si fuera necesario usar la fuerza. Proteger sus vidas, y proteger también la vida de las personas que los estaban agrediendo.

"Pero si las personas no los respetan, deben usar la fuerza".

José Manuel Mireles acusa al Ejército de asesino. Dice que los únicos asesinatos que ha habido en La Huacana son a manos del Ejército ¿qué opinión te merece?

"Es el punto de vista de él; el mío es muy diferente".

¿Cuál es el tuyo?

"Respeto con respeto; si me respetan, respeto; me agreden, agredo".

¿Tu opinión sobre la violencia en Michoacán?

"Aquí estamos viendo que hemos tenido gobiernos pasivos, gobierno suavecitos; no sé por qué motivo, pero es lo que estamos viendo no nada más los michoacanos, todos los mexicanos.

"Necesitamos que se pongan las pilas todas las autoridades.

Estamos enfadados todos los mexicanos de no poder realizar nuestros trabajos y nuestras labores, por el temor de que nos asesinen, nos roben el carro, no secuestren o nos extorsionen.

"Yo creo que ya es tiempo de que las autoridades tanto federales como estatales se pongan las pilas y se dejen de cuentos chinos y de chistes. Tienen que actuar en bien de la sociedad".

¿La Guardia Nacional va a ser la solución al problema de inseguridad y de violencia?

"Si se les da facultades para actuar va hacer un éxito; pero si se le dice que no tiene que defenderse, que tiene que aguantar golpes y maltratadas, escupitajos y todo, no va a funcionar.

"Y lo digo yo que tuve participación en el Senado y di mi opinión y voto a favor de que se formara la Guardia Nacional y no me arrepiento de haberlo hecho; sigo apoyando a la Guardia Nacional y ojalá tenga éxito, porque es lo que más deseo en bien de todos los mexicanos".