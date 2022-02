Ejército y Marina vigilarán todos los aeropuertos del país: AMLO

COLIMA, Col., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) tomarán el control de la seguridad de todos los aeropuertos del país con el objetivo de garantizar la seguridad, combatir la corrupción y reducir la comisión de delitos.

Esto, luego que esta semana, la Marina tomará el control de la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que en unos aeropuertos estarán elementos de la Defensa Nacional y en otros de Semar.

Detalló que esta medida es para evitar que haya corrupción y que los pasajero sean bien atendidos.

"¿Lo de la Marina va a ser para una estrategia de todos los aeropuertos o en algunos?" se le preguntó.

"En el caso de la vigilancia de aeropuertos es Marina y Defensa, las dos, y ya tengo informes, viajó en esta semana una familia y me habló muy bien del trato en el Aeropuerto de la Ciudad por parte de Marina, que los atendieron muy bien y que no hubo demoras osea que ya se está sintiendo el cambio".

"Para precisar, ¿sería en todos los aeropuertos o en algunos?"

"En algunos Marina y en otros Defensa para garantizar que no haya corrupción en adunas y que el pasajero sea atendido bien, que haya buen trato", contestó.