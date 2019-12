Ejidatarios demandan pago de tierras utilizadas para Aeropuerto de Toluca

Los mil 384 ejidatarios que integran el comisariado de San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca, revivieron la disputa legal que inició hace 14 años por más de 22 mil metros cuadrados de tierra que el gobierno mexiquense adquirió en el 2005 para ampliar el Aeropuerto Internacional de Toluca, pero que según los propietarios no les pagaron al 100%.

Los inconformes advirtieron que de no recibir respuesta a sus exigencias están dispuestos a realizar cualquier tipo de protesta y recuperar sus tierras, aun si se deben enfrentar a la policía federal, estatal o cualquier otra autoridad.

Juan José Hernández Torres, representante de los inconformes, recordó que en el 2005 el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares estatal (SAASCAEM) pagó un porcentaje del valor a un usufructuario del predio; sin embargo, no a los dueños de la tierra que son los ejidatarios y actualmente no está certificada la compra - venta, lo que significa que aún les pertenece a los toluqueños.

Es decir, detalló, que el dinero que entregó el entonces gobierno estatal fue para un intermediario o presunto representante de los dueños del lugar, pero no llegó a manos de los propietarios y además no correspondía al valor real de la tierra, por lo que ahora demandan la indemnización íntegra de sus bienes.

Indicó que por esta transacción, los ejidatarios promovieron un amparo hace más de dos años que un juez federal resolvió a su favor, por lo que esperan a que cause ejecutoria, ya que la autoridad ordenó que no puede ser utilizado por el Aeropuerto hasta en tanto no les paguen lo justo por sus tierras.

Esta mañana de viernes, dijo, sostendrían una reunión con representantes de SAASCAEM y la secretaría General de Gobierno mexiquense frente a los terrenos del AIT pero no llegaron las autoridades, únicamente 200 ejidatarios.

"Sobre esto tiene conocimiento el gobierno federal, nosotros fuimos a señalar los faltantes que hay porque no nos rehusamos a la expansión del aeropuerto, por el contrario es bueno para nosotros; sin embargo, queremos que nos paguen lo Justo, ni siquiera pedimos de vuelta los predios", apuntó.

Dijo que desconocen a cuánto asciende el monto por estos predios porque debe definirlo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.