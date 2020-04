El 17 de mayo podrían reanudar actividades en 900 municipios

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 17 de mayo podrían reiniciarse las clases en 900 municipios del país no afectados por el coronavirus, siempre y cuando se cumplen las medidas establecidas como la jornada de sana distancia.

Mientras que en el caso de las grandes ciudades más afectadas por la pandemia del COVID-19, podría ser hasta el 1 de junio cuando se recupere la normalidad en las actividades educativas y productivas.

En la conferencia de este jueves, el mandatario federal aclaró que la restitución de la normalidad en la vida pública del país dependerá de que se mantengan las instrucciones de quedarse en casa y mantener la sana distancia.

"El regreso a clases se está proponiendo el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Para eso desde luego, si y sólo si tenemos la disciplina, si mantenemos la disciplina que hasta ahora se ha observado, si seguimos actuando como buenos ciudadanos", indicó.

"En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las medidas", puntualizó López Obrador.

Añadió que este jueves se dará a conocer los nombres de las 900 localidades que recuperarían la normalidad a partir del 17 de mayo. "A las autoridades de esos municipios para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios. Esto ya lo están haciendo en muchos municipios del país, es delimitar muy bien las áreas y ayudar para que no haya contagios".

El jefe del Ejecutivo federal dijo que en esos puntos del país se regresaría a la normalidad con la única limitación de que adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos de diabetes o hipertensión, "tienen que seguirse cuidando".

En ese sentido enfatizó que el comportamiento de la población mexicana es lo que permitirá que se recupere la normalidad en el país. "Eso es lo que más nos ha ayudado, implica desde luego un sacrificio, pero es lo más eficiente. Estas epidemias no se curan sólo en los hospitales, se enfrentan con la gente, con los ciudadanos, con nuestras familias y esa es la prueba".

"Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos especialistas y vamos a salvar muchas vidas, entre todos, por actuar de manera consciente y responsable. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo para regresar a la normalidad", finalizó.