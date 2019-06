El 48 % de mexicanos cree que acuerdo con EEUU responde a intereses de Trump

De acuerdo con la encuesta de GEA (Grupo de Economistas y Asociados) e ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), el 48 % de los encuestados opina que en el acuerdo del 7 de junio prevalecieron los intereses de Trump, frente a un 40 % que considera que ganó "la dignidad y soberanía de México" y un 12 % que "no sabe".



Pese a este rechazo al acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, el 51 % de los sondeados dijo que México debería "deportar" a los migrantes centroamericanos, frente a un 29 % que adujo que debe "permitirles el paso" hasta Estados Unidos y un 20 % que no se posiciona sobre el tema.



Desde mediados de octubre, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- están cruzando México para llegar a Estados Unidos, provocando un choque diplomático entre naciones.



A raíz de este éxodo, Trump anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.



Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo 'in extremis' para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos de las fuerzas mexicanas en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.



En otros temas, la encuesta, que lleva por título "México: La gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación. Escenarios Políticos", señala que la aprobación al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pasó del 64 % en marzo al 66 % en junio.



Además, el 71 % mantiene una opinión "favorable" del líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Estos datos positivos, sin embargo, contrastan con que solo el 50 % de los mexicanos cree que el país va por el "rumbo correcto", frente a un 35 % que dice que va por el "rumbo equivocado" y un 15 % que "no sabe".



Además cayó la percepción de los encuestados sobre el éxito del Ejecutivo en combatir la corrupción, pues la creencia de que se lograrán buenos resultados pasó del 21 % en marzo al 12 % en junio.



También fue a la baja las buenas perspectivas de mejorar la seguridad (del 21 % pasa al 12 %) o de dar una mejor atención pública de salud (del 27 % al 19 %).



Positivamente, los mexicanos creen que puede mejorar la educación (del 31 % al 33 %) y la defensa del país ante el exterior (del 18 % al 20 %).



La encuesta se realizó en vivienda a 1.000 personas mayores de 18 años del 13 al 16 de junio y cuenta con un margen de error tolerado de +/- 3 % y un 95 % de confianza.