El 50 % de embarazos no deseados se deben a uso incorrecto de anticonceptivos

La ginecóloga Betsy Reuss, sexóloga clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, indicó que anualmente hay cerca de 85 millones de embarazos no planeados en todo el mundo y de estos, la mitad se da por el uso incorrecto de anticonceptivos.



De acuerdo a la encuesta publicada en 2018 "Pensemos en necesidades que se tienen en anticoncepción" (TANCO, por sus siglas en inglés), realizada a mujeres de 14 países, incluido México, el 50 % dijo haber utilizado algún anticonceptivo de emergencia, habitualmente la llamada "pastilla del día después".



Mientras que el 30 % acudieron a dos o más veces a estos anticonceptivos de emergencia luego de olvidar tomar la pastilla anticonceptiva regular.



En tanto, la ginecóloga Erika Torres, gerente médica de Anticoncepción de Larga Duración para Salud Femenina de Bayer México, aconsejó el uso dual de métodos anticonceptivo para evitar también enfermedades de transmisión sexual.



Lo que quiere decir que además de un método hormonal o intrauterino no hormonal, se debe considerar el uso de condón.



Sin embargo, dio a conocer que solo entre el 7 % y el 13% de las personas implementan un método dual.



Torres destacó que el 80 % de las personas con vida sexual activa tendrán, a lo largo de sus vida, contacto con el virus del papiloma humano (VPH), de ahí la relevancia de utilizar también condón.



Subrayó la importancia de acudir con un especialista y no autoprescribirse ya que para la elección de un método de planificación familiar influyen diversos factores y características de la mujer.



"Cuando se tiene la consejería proactiva y se explica al paciente el riesgo de tener una infección de transmisión sexual y un embarazo no deseado si no llevas a cabo la anticoncepción dual, hay mejores resultados", dijo la especialista.



Torres resaltó que la mayoría de los métodos de anticoncepción son económicamente accesibles y que por derecho constitucional todos los mexicanos deben recibir un método de planificación familiar.



La presidenta del Colegio Mexicano de Especialidades en Ginecología y Obstetricia (COMEGO), Josefina Lira Plascencia, exhortó a los padres de familia para que hablan sobre sexualidad con sus hijos.



Recalcó que en México existen estadísticas que muestran que "los jóvenes que hablaron con sus padres sobre sexualidad, dilataron el comienzo de su vida sexual y tienen uso más regular de métodos anticonceptivos".



De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, mientras que 16 millones de jóvenes entre 15 y 19 años se convierten en madres.



México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años.



Según estadísticas de la OCDE, el 23 % de los mexicanos adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años y de estos el 33 % de las mujeres no usaron ningún método de anticoncepción en su primera relación sexual.