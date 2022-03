El 68 y la guerra contra el narco, manchas del Ejército: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mientras esté en la Presidencia nunca dará la orden de que el Ejército reprima al pueblo, pues hechos como la represión al movimiento estudiantil del 68 y la guerra contra el narcotráfico, quien cargó con todas "esas manchas difíciles de borrar" fue el Ejército y las instituciones militares.

Al participar en el documental "Una obra del pueblo", de Epigmenio Ibarra, sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el titular del Ejecutivo federal aseguró que estas masacres, "estos horrores", se ejecutaron por órdenes de los Comandantes Supremos de las Fuerzas Armadas, es decir, por los Presidentes en turno.

"Los errores que se han cometido utilizando al Ejercito para reprimir al pueblo, lo que fue el 68, y está ultima etapa de utilizar el Ejército de manera ilegal porque no está en la Constitución o no estaba en la Constitución para tareas de seguridad púbica, y ponerlos a ejecutar acciones violentas -y a veces masacres- aún tratándose de enfrentamientos contra narcotraficantes, y la consigna de `mátalos en caliente´ (...) y lo del 68 y todos esos horrores se ejecutaron por órdenes superiores de los Comandantes Supremos, de los Presidentes de la República.

"Mientras yo esté en la Presidencia nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo", afirmó.

"¿Quién cargó con todas esas manchas que son difíciles de borrar? El Ejército, las instituciones militares. Entonces ya es otra época, es otro tiempo. Es vincular más al Ejercito, que es pueblo con el pueblo, no separarlo, y respeto a los derechos humanos, y afianzar como principio básico la honestidad", agregó.