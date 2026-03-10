"El 85" se declarará culpable de narcotráfico

Ciudad de México.- Erick Valencia Salazar, alias "El 85", uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría llegado a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para declararse culpable por distintos cargos relacionados con narcotráfico.

Según los registros judiciales de la Corte de Distrito de Columbia, el narcotraficante mexicano formalizará su declaración de culpabilidad en una audiencia que se llevará a cabo el 7 de abril del 2026 a las 10:00 horas, misma que será presidida por el Juez James E. Boasberg.

La defensa del capo mexicano y la Fiscalía estadounidense llegaron a un acuerdo para que Valencia Salazar cambie su declaración inicial y acepte su culpabilidad en el tráfico de drogas hacia EU, con lo que renuncia a su derecho a defender su inocencia en un juicio.

Gracias al dicho arreglo, "El 85" podría obtener una pena de prisión menor, negociar mejores condiciones de encarcelamiento e incluso llegar a un acuerdo de colaboración con autoridades que le permitiría salir antes de la cárcel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El 85", cofundador del CJNG y exsocio de Nemesio Oseguera "El Mencho", es uno de los 29 narcotraficantes que fueron extraditados por autoridades mexicanas a Estados Unidos en febrero del 2025.