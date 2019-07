El 93.6% de mexicanos cree que Peña Nieto debe ser investigado por corrupción

Solo el 5 % de los encuestados se opone a una investigación contra Peña Nieto (2012-2018) a raíz de este caso de corrupción por el cual un juez emitió una orden de arresto contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que el resto no se posiciona al respecto.





Asimismo, el estudio revela que el 72.1 % de los ciudadanos tiene una mala o muy mala opinión del expresidente, mientras que solo 17.7 % tiene una buena o muy buena y el 8.7 % una regular.



Un 91.9 % de los mexicanos apoya incluir también en las pesquisas al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y, en un 90.4 % de los encuestados, al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell.



Ambos ejercieron como secretarios durante la Presidencia de Peña Nieto.



Un juez ordenó el arresto de Lozoya por su presunta participación en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes mientras dirigía la petrolera estatal.



Fruto de esa misma investigación, fue arrestado Alonso Ancira, dueño y presidente de Altos Hornos de México, en Mallorca (España).



No obstante, se desconoce la ubicación de Lozoya, prófugo de la justicia.



De acuerdo con el estudio, el 52.1 % de los encuestados conoce la existencia de esta orden de arresto, mientras que el 47.4 % la desconoce y el 0.5 % no respondió a la pregunta.



La defensa de Lozoya pidió que se cite a declarar a Peña Nieto y a otros exfuncionarios por su presunta implicación en este caso, algo que una jueza rechazó por considerarlo improcedente.



El 60.8 % de los mexicanos considera que esta decisión obedece al hecho de que el Gobierno los está "encubriendo".



El 13.3 % cree que se debe a que sus declaraciones no son relevantes para la investigación, el 4.3 % considera que no hay suficientes pruebas en su contra y el 4.1 % ve una negociación política de por medio.



En menor medida, el resto de encuestados da otros motivos como que "son inocentes", "tienen buenos abogados" o "el gobierno no hace su trabajo", o simplemente no se posicionan.



Esta encuesta se llevó a cabo de manera telefónica entre los días 9 y 10 de julio con una muestra de 601 personas, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4 %.

Lozoya también es investigado por haber recibido presuntamente 10 millones de dólares en sobornos de la trama de la brasileña Odebrecht en México.