El abasto de medicamentos se ubica en 97%: Sheinbaum

Ciudad de México.- Al presentar la estrategia de modernización de la compra pública de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el sistema nacional de salud mantiene actualmente un nivel promedio de abasto superior a 97% en las principales instituciones públicas, aunque reconoció que aún no se alcanza la cobertura total debido a incumplimientos por parte de algunos proveedores.

La Mandataria explicó que el nuevo esquema de adquisiciones ha permitido mejorar significativamente la disponibilidad de insumos médicos.

"Evidentemente, el objetivo es llegar a 100%", mencionó y aclaró que "las fallas se deben principalmente a retrasos en entregas por parte de empresas proveedoras" o a desbalances temporales entre unidades médicas, donde un fármaco puede faltar mientras existe en otra instalación.

En ese contexto, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que diversas farmacéuticas han sido sancionadas e incluso inhabilitadas tras incumplir contratos de suministro al sector público.

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Detalló que el gobierno federal emprendió un doble proceso: mantener diálogo con las compañías para elevar sus niveles de entrega y, de manera paralela, aplicar sanciones administrativas mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las empresas fueron notificadas formalmente, lo que permitió rescindir contratos y reasignarlos mediante licitaciones competitivas a proveedores cumplidos.

El funcionario indicó que en los casos más graves se detectó incluso documentación falsa en los procesos de contratación, lo que derivó en inhabilitaciones para participar en futuras compras públicas.