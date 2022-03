El AIFA, un elefante blanco que terminará abandonado: Kenia López

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), "es un elefante blanco que terminará abandonado". Lo anterior tras visitar las instalaciones un día después de la inauguración, mismas que lucen vacías.

"Evidentemente lo de ayer fue una telenovela redactada por Epigmenio Ibarra, pero la realidad es que este aeropuerto está vacío, solamente hay cinco vuelos, a las 3 de la tarde ya termina de operar", señaló en entrevista con EL UNIVERSAL al interior del AIFA.

La legisladora sostuvo que el "berrinche presidencial" le costó a los mexicanos 400 mil millones de pesos.

"Ya con la cancelación del otro costó 400 mil millones de pesos. Con esos 400 mil millones cada municipio de este país pudo haber tenido más de 400 patrullas para cuidar a los mexicanos en su seguridad. Evidentemente esto es un elefante blanco que terminará abandonado, evidentemente lo que se vivió ayer fue una telenovela pero la realidad es que no va a resolver nada para los mexicanos, ni en lo individual ni en el transporte", indicó.

López Rabadán aprovechó para criticar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quién confesó que el documental de Epigmenio Ibarra sobre el AIFA la conmovió hasta las lágrimas. También negó que la oposición vaya a "disfrutar en silencio" el nuevo aeropuerto.

"Le respondo a la regenta que es una vergüenza que se comporte como aplaudidora de esto que claramente refleja lo que es su gobierno, es corrupción, está carísimo y está mal hecho. Por supuesto que no lo vamos a disfrutar, pero más allá de preocuparse por el disfrute o no de la oposición debería preocuparse por todo lo mal que se está viviendo en la capital por su mal gobierno, la inseguridad es brutal, el tráfico es terrible, la falta de transporte público es lamentable, la señora lloró ayer con la telenovela de Epigmenio Ibarra, pero no lloró por las víctimas de la línea 2, no llora por la inseguridad brutal que se está viviendo en la capital", concluyó.