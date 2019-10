El año que entra habrá resultados en seguridad: Mario Delgado

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dará resultados el año que entra y precisó que nadie del gabinete le está fallando al Presidente, pero es enorme la ola de delincuencia que les dejaron.

"No creo que alguien esté fallando, es, de repente, o sea, es una ola enorme la que nos dejaron de delincuencia y es cómo detienes esa ola, cómo calmas esa tendencia, cómo pacíficas al país, en eso se está, y no sólo es la labor de seguridad pública la que se está haciendo, hay una gran inversión social dirigida a que los jóvenes tengan oportunidades, a que el campo se reactive y que los productores tengan posibilidades diferentes.

"Aquí vendrá también el tema de la regularización de la marihuana, que también será un paso más para pacificar al país", destacó.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado adelantó que habrá resultados el año que entra y destacó que la Guardia Nacional es parte de la estrategia, pero se tiene que fortalecer a las policías municipales y estatales, así como fortalecer los programas de bienestar.

Comentó que en menos de seis meses, la Guardia Nacional ya tiene 58 mil elementos y el año que entra se pretende llegar a los 120 mil y ya se tenga una gran capacidad y despliegue.

Indicó que la emboscada de policías en Aguililla, Michoacán, donde murieron 13 de sus elementos, es lamentable pero son hechos que de repente suceden, pero se seguirán viendo, pues los han visto en los últimos 12 años.

"Estos hechos que de repente son tan lamentables por la gran cantidad de muertos y violencia que hay detrás, pues lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo, lo hemos visto en los últimos 12 años. Pero ya, a diferencia de los gobiernos anteriores, sí hay ya una estrategia por parte del Gobierno, diferente a la que hubo en las administraciones anteriores, donde sin duda nos va a llevar a controlar este tipo de fenómenos y a pacificar al país", definió Mario Delgado.

Consideró que ya se ha empezado a detener la ola de crimen y violencia, "pero sin embargo, vamos a tener este tipo de incidentes que ocurren de vez en cuando hasta que se logre ya controlar de manera más eficaz el tema de la seguridad en el país, que para esto se requiere tiempo".

Acusó que los últimos dos presidentes tuvieron indolencia al dejar que crecer la ola de criminalidad y de violencia. "El deterioro en el que encontramos al país, en el que nos dejaron el país sí es muy grave, hay que decirlo tal cual, las policías infiltradas o dominadas por la delincuencia, una gran indolencia que hubo por parte, por lo menos de los dos últimos presidentes, en dejar que creciera esta ola de criminalidad y de violencia", definió.

En tanto, la vicepresidenta del PRI, Dulce María Sauri, dijo que está pendiente que se cumpla lo que prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de devolver la paz y dijo que la Guardia Nacional, no ha dado resultados.

"Está pendiente que se cumpla lo que el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República señaló cuando solicitó la creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional viene a coadyuvar en la construcción de la paz, y hasta el momento no vemos los resultados. No puedo menos también señalar que es una institución en construcción, pero si la construcción está torcida, es obvio que no va a funcionar cuando ésta concluya, entonces hay que enderezarla ahora, ahora, a tiempo", definió.

Consideró desafortunadas las declaraciones de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que hechos como la emboscada de este lunes en Michoacán están ocurriendo diariamente.

"Es una expresión desafortunada de la secretaria de Gobernación, el hecho de que lamentablemente contemos por decenas a veces por centenas los muertos y las muertas en el territorio nacional, de manera alguna quita la importancia y menos el dramatismo que en la vida de miles y miles de mexicanos y mexicanas representa esta situación. O sea, es de alguna manera intolerable que nosotros nos volvamos inmunes en nuestra indignación frente a la violencia", describió.

El coordinador del PVEM, Arturo Escobar y Vega, externó su preocupación por que casos como la emboscada contra los policías en el municipio de Aguililla, Michoacán, ocurran cuando realizan labores cotidianas; y dijo que no será por medio de la contención y del uso moderado de la fuerza, que se pueda enfrentarlos.

Aseguró que quienes realizan estos delitos "son criminales de alto calibre que no van a entender a llamados de respeto, porque no quieren vivir en sociedad; ellos despliegan conductas antisociales todos los días y retan al Estado mexicano".

El líder parlamentario afirmó que "hoy por hoy el principal problema de los mexicanos es la inseguridad y, a partir de ahí no tengo la menor duda de que (el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana), Alfonso Durazo (Montaño) está metido en el tema".